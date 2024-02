Samper: «La política agraria europea está siendo nefasta ante una crisis muy grave y no se puede acusar a los agricultores de estar ideologizados»

Las protestas han subido de tono, incluso de camino al Matarraña. En su visita a Valderrobres, Mazaleón y Maella, le han interceptado varios agricultores en la N-232 en Valdealgorfa. ¿Qué les ha dicho?

Lo primero que quiero dejar claro es que, según están manifestando algunos medios y políticos, no estoy tratando de alentar ni de llevar al terreno de ninguna tendencia política el sentido de estas manifestaciones. Detrás de estas protestas no veo ningún tipo de ideología o adscripción política. Cada uno son de su padre y de su madre, y se lo he dicho a ellos directamente en Las Ventas de Valdealgorfa. Me han llegado incluso a acusar de estar desaparecido y eso no es así. Estoy dando la cara, como no puede ser de otra manera. Cuando este consejero dice que hay que mantener la tensión no es porque quiera alentar ni salirme de mi papel institucional, como también alguien ha insinuado. Pero yo no he venido a cambiarme a mí mismo. Vengo del campo y del conocimiento de una realidad muy grave que llevo muchos años denunciando. No solo por parte de Bruselas, sino también por parte del funcionamiento de la Administración Pública. Tenemos que tener claro que estamos al servicio de nuestros administrados para hacerles mejor la vida. Estar alerta de quien no cumple, que son abrumadora minoría, y mejorar la vida de los que cumplen.

¿Por qué es crítico con la política agraria de la Unión Europea?

Lo que está pasando en Europa en los últimos años es infumable. Se ha producido una desviación muy profunda del concepto en el que se ideó la PAC en 1963. En ese momento se crea la Política Agraria Común bajo el fundamento fundacional de la Comunidad Económica Europea, pocos años antes. Todavía estaba presente lo vivido en 1945 tras la gran guerra. Fue una época donde se pasó hambruna, donde un pedazo de pan llegó a ser un lingote de oro y donde Audrey Hepburn no interpretó el papel de Ana Frank por el trauma que aún llevaba encima. La Unión Europea se ha olvidado de cómo y por qué se fundó la PAC, que era para proteger nuestro producto. La finalidad de la PAC era poder autoabastecerse de los productos principales. Esa idea se olvidó y ahora nadie la recuerda. Y tenemos otro problema. Con la Agenda 2030 tenemos un enorme grado de ideologización. Siempre he repetido que tenemos que ser responsables de cuidar el agua, el suelo y el aire y ello no tiene que ser una declaración de intenciones. Pero todo ello tiene que ir abalado por comités científicos. Y no sucede así. Se eleva todo lo que no sale de los científicos, porque hay ideología. Y lo que se consigue es hacerle la vida imposible a los agricultores, a los ganaderos, a los consumidores y especialmente a las familias más vulnerables, que no pueden pagar los elevados precios.

La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, dijo que los que salían con sus tractores venían instigados por la ultraderecha y Bolaños, que eran propietarios y terratenientes. ¿Está de acuerdo?

No me gusta utilizar calificativos peyorativos. Son unas declaraciones sumamente irresponsables. Es insultante que puedan decir eso. Porque, repito, todos los que están en las calles y carreteras son de su padre y de su madre, sin un motivo de color político y sin adscripción a las organizaciones agrarias. Recuerdo que vengo de las organizaciones agrarias y creo que hay que mantener el tipo. Sin algaradas, sin causar problemas a la gente, dejando claro cuál es el mensaje, pero sin desviarnos en debates, intoxicaciones y desuniones estériles. Como decía, la situación en el campo es grave, lo es para el consumidor y eso no es ideología, es una realidad. Y quien mezcla eso con colores políticos, quien lo hace, insulta al territorio y a la gente que se está manifestando.

Si son normativas europeas, ¿cree que el Ejecutivo central tiene margen?

Tiene margen. El Ministerio se adscribió a la Agenda 2030. Lo que hay debajo de esta agenda es incuestionable. Nadie puede cuestionar que haya cosas que vayan en contra de la igualdad, el medio ambiente, la alimentación y de muchas cuestiones fundamentales. Pero lo que realmente hay detrás después es incalificable. Está hundiendo al territorio, al agricultor y al ganadero. Entonces creo que debemos de construir. Por eso quiero aprovechar para decir que es un error cuestionar a las organizaciones agrarias, como he escuchado por parte de algunos manifestantes. Las conozco muy bien. En lugar de tirarnos unos a otros la pelota tenemos que ir todos a una. Organizaciones, manifestantes, grupos políticos que quieran que esto cambie. Si no estamos unidos no podremos cambiar la actual situación y la presión ejercida solo será flor de un día. El mayor fracaso sería que, después de haber salido a la calle, en 15 días veamos que no ha servido para nada.

¿Teme una fractura entre agricultores y sindicatos?

No. Existe un gran enfado en el sector agrario, pero no se puede desacreditar a las organizaciones agrarias. Vengo de una de ellas (Asaja). Estos días estoy hablando con técnicos de muchos sindicatos. Y muchos de ellos están tristes. Se dejan la vida por los agricultores y ganaderos y ven que se les pone en entredicho. Me parece lamentable y triste. No se debe de cuestionar ni a los sindicatos ni a los técnicos. Puede haber particularidades que podamos debatir. Desde la barra del bar no se arregla nada. Hay que estar en las organizaciones agrarias. Existen sindicatos de todos las perspectivas y ángulos. Defiendo su labor y la de todos los técnicos. Pero voy a ser muy claro. En el bar no se arregla nada. Hay que estar en las organizaciones. ¡Hay muchas! Y de muchos ángulos. Me siento la persona más libre del mundo, hablo con libertad porque no he tenido adscripciones, y quien me conoce lo sabe. Pero las cosas se arreglan desde cooperativas, organizaciones agrarias, comunidades de regantes. Hay que estar en las organizaciones porque en el bar no se soluciona nada.

Planea el fantasma de la sequía y aquí se plantea la reivindicación de las balsas laterales...

Se lo he dicho también a los manifestantes. Tenemos que almacenar agua. Aragón tiene 4,7 millones de hectáreas y riega 502.000. Huesca riega 230.000 hectáreas y Zaragoza 230.000 más. Teruel solo 45.000. No es casual. Riega menos porque no hay tanta capacidad de embalsar. Pero tenemos varias soluciones y una de ellas pasa por un embalse como el de Mequinenza. Cuando en otras comunidades como Cataluña tiene que primar el principio de solidaridad. Pero habrá que pensar también en la solidaridad dentro de Aragón. Quiero recordar que Mequinenza aporta prácticamente todo el caudal ecológico del Ebro hasta el delta. Desde este embalse habría que elevar agua para regar. Y si desde el Levante quieren agua, vamos a bajarla por Teruel para regar antes la provincia. Sería de justicia primero llevar el riego a, al menos, 100.000 hectáreas de la provincia de Teruel, aumentar en Huesca y Zaragoza. Eso sería obrar justicia y luego ya hablaríamos.

¿A qué se debe su visita al Matarraña y Bajo Aragón-Caspe?

Una de las primeras acciones que llevamos a cabo, y que nos pareció de justicia, es derogar la anterior normativa del sharka. Creo que lo que este consejero debe de hacer es constatar que la realidad es igual para todos. No puede existir una norma que sea solo para unos, en este caso Maella y Mazaleón, y no para otros. En todas las órdenes y leyes tiene que haber una ejecución y no que haya un principio de legalidad para unos y otro para otros. Por ello derogamos la norma del sharka. Acudo porque así me comprometí con las alcaldesas de Maella y Mazaleón. Queremos, dentro de las limitaciones económicas que podamos tener, dar un empujón a las explotaciones y a los agricultores que están ya replantando. Queremos que puedan acceder a diferentes ayudas y apoyar la modernización.

