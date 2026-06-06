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06 JUN 2026|

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Emma Buj defiende que el proyecto del Nudo Mudéjar se desarrolle sin recortes ni retrasos

La candidata a la presidencia del PP de Teruel ha visitado la comarca Andorra-Sierra de Arcos para reunirse con militantes

Reunión de Emma Buj con militantes del PP en la comarca de Andorra Sierra de Arcos / PP
Reunión de Emma Buj con militantes del PP en la comarca de Andorra Sierra de Arcos / PP

La COMARCA06 06 2026

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La candidata a la presidencia del Partido Popular de Teruel, Emma Buj, defiende que el proyecto del Nudo Mudéjar se desarrolle sin recortes ni retrasos para garantizar el cumplimiento íntegro de los compromisos adquiridos por el Gobierno central con las Cuencas Mineras tras el cierre de la Central Térmica de Andorra.

La popular ha visitado este viernes la Comarca Andorra-Sierra de Arcos para tener una reunión con militantes de la zona y tratar así asuntos de relevancia para la comarca. Buj considera que el Nudo Mudéjar es “clave” para la reindustrialización del territorio. La candidata explica que hay que “dejar de mentir a los ciudadanos con promesas que luego no se convierten en realidad” y apuesta por “generar empleo y oportunidades en un territorio que se ha visto seriamente perjudicado por el cierre ideológico perpetrado por el Gobierno de Pedro Sánchez”.

“Los habitantes de Andorra-Sierra de Arcos están cansados de mentiras y de falsas expectativas. Es el momento de hechos, de favorecer la atracción de proyectos que creen puestos de trabajo y también de evitar que las familias tengan que abandonar sus municipios porque no encuentran aquí el futuro que esperan, demandan y merecen”, ha añadido.

Por su parte, la diputada autonómica, Silvia Casas, ha subrayado que el desarrollo íntegro del Nudo Mudéjar es una cuestión de “justicia con las Cuencas Mineras” y ha reclamado al Gobierno de España que cumpla los compromisos adquiridos con el territorio tras el cierre de la central térmica

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