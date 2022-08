San Roque ya viste un par de pañuelos «explosivos» en Caspe

«Caspe es la bomba», se leía en un cartel que colgaba de la grúa que ha ayudado en la colocación del pañuelo al Santo. La plaza de San Roque, vestida principalmente de blanco y negro, estaba abarrotada por todos los peñistas caspolinos. Multitud de peñas se han congregado alrededor del Santo para ver cómo la TNT le ponía el uniforme festivo. A la altura de San Roque se han colocado dos de los integrantes de la peña encargada de realizar este acto y le han puesto dos pañuelos: uno blanco y negro en representación de la TNT y otro con los colores del cachirulo de fiestas.

En reconocimiento al nombre explosivo de la peña, los encargados de colocar el pañuelo han subido con un par de globos gigantes dentro de los cuales se encontraban ambos cachirulos. Ante la expectación de todos los congregados, los han hecho explotar para, posteriormente mostrarlos a todos y ofrecérselo a San Roque.

Todo esto se ha desarrollado junto al apoyo de toda la peña protagonista y al resto de vecinos. Multitud de globos blancos y negros eran agitados por los los integrantes de la TNT, que este viernes ha vivido un día importante en sus más de 40 años de historia. Así, los fundadores del grupo de amigos y sus descendientes han vitoreado con fuerza el momento que guardarán en el recuerdo.

La peña TNT consta de 75 socios./ P.S.

Las altas temperaturas también han sido protagonistas en este acto, por lo que se podía ver a los peñistas refrescándose junto a una fuente o entre ellos. Este calor intenso del principio de la tarde también ha podido percibirse por lo solicitada que estaba la parte de la plaza con sombra.

Morado, naranja, azul, blanco, negro, rojo… son algunos de los colores con los que se han vestido las calles de Caspe este viernes. Los peñistas han sacado sus galas festivas para celebrar sus días grandes. En estas mismas calles, se han vuelto a escuchar los acordes por parte de la charanga, acompañados del jolgorio y ritmo de los caspolinos.

Así ha comenzado el recorrido de apertura de peñas, que después de la primera parada para vestir al Santo, ha continuado visitando las 11 paradas en las que los peñistas ofrecen bebida y comida a todos aquellos que hayan comprado el vaso de Interpeñas. «Por el volumen de vasos vendidos, calculamos que este evento ha congregado a unas 2.000 personas», ha señalado Abraham Martínez, presidente de la agrupación de Interpeñas.

Chupinazo y saludo de la alcaldesa

Con coloridas camisetas y trajes típicos de sus peñas, los vecinos de Caspe han llenado este viernes su plaza para el famoso chupinazo de inicio de fiestas. El regreso de este querido acto ha sido acogido con éxito entre caspolinos y caspolinas de todas las edades que no han dudado en reunirse con sus amigos y familiares para la cuenta atrás de estas fiestas. El ‘boom’ del letrado inicial no se ha llegado a escuchar, pero la plaza en unísono no ha dudado en aplaudir y celebrar el «¡viva Caspe, que comiencen las fiestas!» de la alcaldesa, encargada de dar el discurso inicial de lo que serán unos días llenos de variados actos.