La primera Cumbre de Mujeres Empresarias de Aragón, celebrada este jueves en el Centro Cultural San Julián de Teruel, ha dejado un balance muy positivo entre sus organizadoras. La presidenta de Enredadas BPW Teruel, María Vigara, ha mostrado su satisfacción por la acogida de un encuentro que superó las 130 inscripciones y al que también acudieron personas sin registro previo. «Salimos encantadas porque fue para nosotras un éxito», ha asegurado.

Organizada por Enredadas BPW Teruel y ARAME, la jornada reunió a empresarias, profesionales y directivas de toda la comunidad. «Necesitábamos este punto de encuentro a nivel regional para poder intercambiar esas experiencias, esas sensaciones, que hay veces que nosotras mismas nos callamos», ha explicado Vigara.

La presidenta ha destacado especialmente la participación de mujeres procedentes de pequeños municipios. «Hubo muchísima gente de los pueblos, no era solamente personal que venía de Teruel o de Zaragoza», ha señalado. A su juicio, la cumbre permitió lanzar un mensaje claro: «Estamos aquí, cada vez estamos más y tenemos inquietudes y queremos compartirlas».

La jornada, inaugurada por la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Beatriz Martín, se estructuró en tres mesas de debate. La primera abordó la financiación sin sesgos de género, con representantes de Sodiar, Caja Rural de Teruel y AS Consultores, moderados por Eva Defior, directora del Grupo de Comunicación La Comarca. La segunda analizó el asociacionismo y el liderazgo femenino, con representantes de ARAME, CEOE Teruel y Enredadas. La tercera se centró en la innovación, la empresa familiar y el arraigo rural, con experiencias de Marina García Joyas, Bioclonal y Las Truficas del Río Pilas. También se presentó el proyecto Relevo Generacional Cuenca-Teruel, destinado a favorecer la continuidad de los negocios rurales.

La directora del Grupo de Comunicación La COMARCA, Eva Defior, fue una de las moderadoras./ L.C.

Financiación y conciliación, retos pendientes

Uno de los principales asuntos tratados fue el acceso a la financiación. «Nosotras normalmente somos mucho más prudentes», ha reconocido Vigara, advirtiendo de que muchas emprendedoras utilizan sus ahorros para iniciar sus negocios. «Muchas veces tiramos de recursos propios, que es un error», ha afirmado.

Según los datos aportados por Vigara, las mujeres solicitan una media de 7.300 euros para emprender, frente a los más de 22.000 euros de los hombres. Por ello, ha defendido la necesidad de aprovechar los instrumentos financieros disponibles para impulsar el crecimiento empresarial.

La conciliación también ocupó un lugar destacado. «Seguimos teniendo una carga muy importante, la mochila la llevamos todavía con muchas piedras», ha lamentado. Para facilitar la asistencia, la organización habilitó una ludoteca. Vigara también ha advertido de las barreras que las propias mujeres se imponen: «Nosotras mismas nos autolimitamos muchas veces».

El emprendimiento femenino fija población

La presidenta de Enredadas ha recordado que Teruel cuenta con unas 4.300 autónomas y que, en los municipios de menos de 500 habitantes, el emprendimiento femenino representa el 60% del total, según un estudio citado durante la entrevista.

Vigara ha reclamado mejores infraestructuras y conectividad para emprender desde los pueblos. «Cada vez que una mujer se arraiga en un pueblo o tiene su negocio, esa familia se queda», ha subrayado, destacando su contribución al mantenimiento de escuelas, comercios y servicios.

Pese a las dificultades, mantiene una visión optimista. «Para la igualdad efectiva y real queda mucho, pero hemos avanzado y seguiremos avanzando», ha asegurado. Tras la buena acogida de esta primera edición, ha expresado sus «ganas de repetir y hacer ya la segunda cumbre».