Se confirma la existencia de una gran casa de planta itálica en El Palao de Alcañiz

Las excavaciones que se están llevando a cabo en el yacimiento de El Palao de Alcañiz han confirmado la existencia de una gran vivienda de planta itálica de alrededor de 250 metros cuadrados propiedad de una gran familia de la época y asociada a la producción de aceite iniciada varios siglos antes de lo que se creía. Es la primera gran vivienda de planta itálica documentada en este yacimiento y cuenta con un patio central típicamente romano con habitaciones alrededor en las que se han encontrado diferentes elementos. Por ejemplo, de adorno personal como agujas de hueso para el pelo o cucharillas para aceites o maquillaje que se hallaron en una de las habitaciones.

Estas excavaciones, que continúan los trabajos anteriores, están financiadas por el FITE de 2019 a través del Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón y dirigidas por el arqueólogo alcañizano José Antonio Benavente, responsable también del Taller de Arqueología de Alcañiz. Los trabajos comenzaron la semana pasada y se prolongarán en la actual para dejar paso a las tareas de limpieza y retirada de terreras.

Se están desarrollando con un equipo de cuatro arqueólogos -entre ellos el riojano de madre alcañizana Francisco Castro Portolés- y se centran en la habitación más importante de la vivienda de planta itálica que se debió fundar en torno a los últimos años del siglo I a. C; en la época de Augusto y terminó con el abandono de El Palao, fechado en el año 80 d. C. Por ello, los materiales que se encuentran son poco significativos aunque en el último nivel del suelo aparecen elementos interesantes. En las excavaciones de 2020 se recuperaron varias piezas más o menos completas, huesos y bastante información. Por su distribución es una vivienda de patio central, enlosado y con varias habitaciones alrededor.

Los objetivos marcados para esta semana, cuando finalizarán los 15 días de excavaciones, son terminar la puerta y el pasillo de entrada y la habitación de mayor tamaño de la casa. «De momento estamos retirando los niveles de caída de rellenos y adobes y calculo que hoy o mañana podremos excavar un nivel del suelo en el que puede que encontremos pavimentado como en otras habitaciones o, siendo muy optimista, no sería imposible que hallar un mosaico o algo parecido. No obstante, por lo que vemos en otras zonas la riqueza no es excesivamente llamativa», precisa Benavente.

Con los trabajos de investigación y recuperación del año pasado se pudo constatar que el inicio de la producción aceitera fue en el siglo I a. C. varios siglos antes de lo que se creía. Las excavaciones pusieron de manifiesto la presencia frecuente de un tipo de estructuras que pueden asociarse a la producción de algún producto agroalimentario líquido -probablemente aceite- a partir de un momento temprano que podría remontarse al siglo I a.C.

«Lo más interesante además de la vivienda son las estructuras que aparecen al lado. Se puede documentar con bastante seguridad que existían actividades de prensado y nos inclinamos porque sea producción de aceite. Las fechas que manejamos son muy tempranas, anteriores incluso a la bética pero eso tampoco es extraño porque todas las investigaciones recientes parece que indican que la introducción del cultivo del olivo en la península se realiza a través del Ebro y nosotros estamos muy cerca».

Una de las habitaciones que se repite y que les ha «sorprendido» por su perduración en el tiempo ya que aún existe en algunas casas bajoaragonesas son las salas para guardar aceite. De planta rectangular y pavimentadas de yeso o cal, las pendientes desembocan en una tinaja que enterrada en el suelo o a un receptáculo.

Más de 80 personas conocieron El Palao el pasado domingo gracias a una actividad organizada por el Consorcio en coordinación con la concejalía de Cultura que fue todo un éxito de convocatoria. «Estamos muy contentos de la respuesta. A las indicaciones de Benavente se sumaron las del equipo de arqueólogos que está trabajando en el yacimiento, que explicaron qué están encontrando y con qué metodología de una manera amena y didáctica», explica el gerente del Consorcio Patrimonio Ibérico, el alcañizano Santiago Martínez.