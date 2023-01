Se reforzará la enseñanza de español en Caspe ante el gran aumento de alumnos extranjeros

DGA responde a las necesidades que viven los centros educativos de Caspe ante la llegada de un alto número de nuevos alumnos extranjeros y aumenta el volumen de horas de docentes para reforzar la enseñanza de español. De esta forma, se ha ampliado el profesorado en todos los centros (excepto en el CEIP Compromiso de Caspe), por lo que ahora contarán cada uno de ellos con un docente más a media jornada. En el caso del IES Mar de Aragón se plantea poder habilitar todavía más aulas en los próximos días, dado el gran número de matrículas fuera de plazo que se están recibiendo.

Así, esperan poder cubrir las necesidades surgidas hasta el momento. No obstante, también se prevé que a lo largo de los próximos meses continúen llegando nuevos alumnos procedentes de otros países, dada la tendencia que se ha vivido en los últimos años. «Era algo muy necesario, ya que empezaba a ser una situación difícil. Tras reunirnos con el consejero de Educación, nos instaron a que sigamos comunicando las necesidades que vayan surgiendo», señaló Gabriel Luena, concejal de Educación en el consistorio.

Con motivo de la situación educativa que se estaba viviendo en Caspe en las últimas semanas, los directores de los centros trasladaron la necesidad de contar con un servicio más amplio. Por ello, Pilar Mustieles, alcaldesa de la localidad, y Gabriel Luena, concejal de Educación, se reunieron este viernes con el consejero de este Departamento, Felipe Faci. Asimismo, se está trabajando para dar solución a las matrículas fuera de plazo, las cuales se realizan de manera telemática, lo que supone una brecha digital y una dificultad para las personas que no conocen el idioma.

Estas medidas fueron la respuesta a la llegada inesperada del mismo volumen de alumnos extranjeros nuevos en este medio curso que en todo el año académico anterior. De hecho, el IES Mar de Aragón cuenta ya con 52 estudiantes que requieren del servicio del Aula de Español, dirigido únicamente a aquellos que llevan menos de dos años instalados en España. Un apoyo similar se ha reflejado en los colegios de educación infantil y primaria.

Español para adultos

Además, en el centro de adultos Joaquín Costa de Caspe también se vivía una situación alarmante, dado que no tenían capacidad para cubrir la alta demanda de clases de español. Por ello, se ha ampliado este centro abriendo dos aulas más y se va a incorporar también un nuevo profesor a media jornada. De esta forma no se cubre la totalidad de la demanda que se planteaba, pero sí gran parte de ella. Además, se espera poder seguir incrementando el servicio en función de cómo aumente la lista de espera. Por el momento son ya 68 personas las que forman parte de la lista de espera y 105 matriculados hasta el momento. No obstante, existen más ciudadanos solicitantes del servicio que todavía no constan en dicho grupo por no haber cumplimentado aún la inscripción.

Asimismo, el consistorio caspolino está trabajando para que la antigua residencia de estudiantes pase a ser parte del IES Mar de Aragón (ya que son colindantes). Así, se espera poder aprovechar ese espacio como nuevas aulas en el centro educativo.