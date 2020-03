Se suspende la Semana Santa de los nueve pueblos de la Ruta

Era cuestión de tiempo que se hiciera oficial el anuncio de suspensión de la Semana Santa de los nueve pueblos de la Ruta del Tambor y el Bombo. Lo han hecho todos los pueblos unidos bajo el sello de la Ruta en un anuncio al que se adelantó Calanda al hacerlo oficial desde el Ayuntamiento antes de las 21.00. Desde el consistorio calandino explican que la filtración del documento de la Ruta antes de tiempo por otros cauces, les llevó a emitir el comunicado local. «Estábamos esperando a la notificación de la Ruta porque así lo habíamos acordado pero alguien envió el documento antes a grupos de juntas locales y comenzó a enterarse la gente de Calanda», explicó el alcalde, Alberto Herrero que, ante esta situación, decidió hacer pública la decisión.

El anuncio conjunto, que se publicó a las 21.30, estaba cerca, sobre todo, después de que Sevilla, Zamora, Zaragoza o Teruel hicieron pública esa decisión el fin de semana. La supresión de la más cercana, la de Caspe, además declarada de Interés Turístico en Aragón, se hizo oficial el domingo a través de un comunicado.



La situación que se avecina en Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcorisa, Andorra, Calanda, Híjar, La Puebla de Híjar, Samper de Calanda y Urrea de Gaén no será la primera vez que se dé. No obstante, no por ello será menos dolorosa. Será la primera vez después de la Guerra Civil que la Semana Santa del Bajo Aragón se suspenda de forma oficial. El aplazamiento de las Jornadas Nacionales de Exaltación de Alcorisa para el próximo fin de semana; la suspensión de las Jornadas de Convivencia de la Ruta que iban a celebrarse en Alcañiz entre el 28 y 29 de marzo y la cancelación de todos los ensayos y actos previstos por las cofradías de todos los pueblos auguran los peores pronósticos. Había prevista una reunión para ayer pero el decreto del estado de alarma adelantó la toma de decisiones. Ayer siguieron en contacto pero vía telemática.



El sábado a las 12.00, en el balcón

El fin de semana no habrá miles de personas tocando el tambor en Alcorisa pero sí en sus balcones. No presencialmente porque los tambores y bombos se dejarán sentir. En redes sociales se emplaza a salir el sábado 21 a las 12.00 a balcones y terrazas para hacer sonar «nuestros tambores y bombos y dar apoyo al pueblo anfitrión de la Tamborada Nacional 2020». Para Alcañiz será una réplica de lo que sucedió el domingo a las 18.00. Desde la Asociación de Amigos del Tambor se emplazó a todos a salir a sus balcones y terrazas a tocar un rato el tambor como una forma de decir «estamos bien, estamos en Cuaresma y aquí se toca el tambor». La jornada dominical terminó dos horas después con el aplauso por los sanitarios y personal que vela por frenar el avance de este virus. Los tambores dejaron paso a un sonoro aplauso desde los mismos balcones y terrazas ya de noche con ensayos y actos litúrgicos.