El sector sanitario de Alcañiz notifica 22 nuevos contagios y mantiene a 42 personas en el Hospital

El sector sanitario de Alcañiz ha notificado este miércoles 22 nuevos contagios y mantiene a 42 personas con covid ingresadas en el Hospital Comarcal a las que se suman las que se encuentran en la residencia medicalizada del Hogar Santo Ángel.

La presión hospitalaria sigue siendo alta con un total de 114 ingresados de los que casi medio centenar son positivos covid. En los últimos días estas cifras se mantienen estables y se considera que se está pasando el pico de esta segunda ola de la pandemia. Fuentes sanitarias aseguran que la situación está controlada y destacan el esfuerzo de Medicina Interna y de los trabajadores que se encargan de los pacientes covid tanto en el Hospital como en la residencia.

Aún quedan unas 15 camas libres y la mayoría de los hospitalizados son usuarios de las residencias en las que se han detectado brotes de covid.

A la medicalización de la residencia se le suma la cancelación desde el viernes de todas las operaciones que no sean urgentes o cma -las que no requieren ingreso- para no ocupar más camas y la suspensión de las consultas de Medicina Interna y Neumología para que sus especialistas puedan centrarse en la atención de los pacientes en planta. Todas las operaciones y consultas oncológicas se están manteniendo.

En cuanto a los nuevos contagios notificados este miércoles, ocho pertenecen a la zona básica de salud de Alcañiz. La de Andorra suma seis casos, tres las de Alcorisa e Híjar y dos la de Calanda.

A nivel regional, Salud Pública ha notificado 263 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma procedentes de los resultados de 3,313 pruebas PCR. Asimismo, se han dado 462 altas epidemiológicas.

El Departamento de Sanidad ha detallado que de los 263 nuevos contagios, 156 corresponden a la provincia de Zaragoza, 58 a la de Huesca y 47 a la de Teruel, mientras que hay dos casos en los que no tienen provincia de referencia. Del total, el 51 por ciento son asintomáticos y la tasa de positividad está en el 7,94 por ciento