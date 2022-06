Seis establecimientos muestran los productos del Matarraña en el Círculo de Bellas Artes de Madrid

El producto del Matarraña y el mimo que sucesivas generaciones le han dedicado fueron protagonistas en el centro de Madrid. Un grupo de empresarios y hosteleros de seis establecimientos del Matarraña participaron el martes en el taller ‘La gastronomía como imperio de los sentidos’ que tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de la capital de España, situado en pleno cruce de la calle Alcalá y Gran Vía. El acto estuvo organizado dentro los Cursos de Verano de la Universidad Carlos III y promovido por Juan Ángel Vela del Campo, consultor y, entre otras muchas cosas, académico de la Real Academia de Gastronomía.

Vela del Campo explicó que conoció el Matarraña casi «por casualidad» y descubrió sus productos gastronómicos estrella en Fonda Alcalá de Calaceite. El académico, en un viaje a Morella, paró en la capital cultural del Matarraña gracias a la invitación de unas amistades. En dicha visita comieron en Fonda Alcalá. Allí Vela conoció las famosas alubias blancas con arenque que durante décadas han hecho célebre al establecimiento, así como otros productos como el ternasco. «No daba crédito. A partir de esas alubias me interesé por el producto del Matarraña y me pregunté cómo no había conocido antes este lugar. Además descubrí que el establecimiento conmemorará este año su centenario. Así que había que organizar algo», explicó el académico.

Tras este descubrimiento casi fortuito se organizó un acto al que se invitó, además de a las 2 últimas generaciones de Fonda Alcalá, a la Comarca del Matarraña y a la Asociación de Empresarios del Matarranya, quienes participaron en este acto dedicado al territorio. La jornada contó con 40 jóvenes alumnos participantes y con varios académicos, quienes conocieron de primera mano la implicación de los empresarios y de la administración, en la gastronomía autóctona del territorio. «A partir de ese momento en Calaceite, fui descubriendo los aceites, otros establecimientos y el vino», añadió Vela.

Los empresarios, productores y hosteleros estuvieron acompañados por la técnico de turismo de la comarca del Matarraña. El restaurante calaceitano Fonda Alcalá ofreció una charla sobre sus cien años al frente del establecimiento tras varias generaciones y coincidiendo con su centenario. Los encargados fueron Miguel Alcalá y sus hijos Miguel e Ignacio. «Somos una comarca muy pequeña en la que cada vez nos conocen más y es muy positivo que en ciudades como Madrid conozcan el producto con el que trabajamos», explicó Ignacio Alcalá, de Fonda Alcalá. El beceitano Javier Moragrega, del restaurante La Fábrica de Solfa, habló sobre legumbres autóctonas, centrándose en la personalidad de la alubia blanca de Beceite o Fesol de Beseit. «Hemos explicado cómo trabajamos, además de la tradición y pasión que nuestros antepasados han tenido por esta tierra y por su paisaje», explicó Moragrega. Por su parte Eli Díez, técnico de turismo de la institución comarcal, ofreció la charla ‘Panorámica turístico-gastronómica del Matarraña, una de las zonas paisajísticas más bellas de España’. Luis Fuertes, gerente del Molí de l’Hereu de Ráfales fue el encargado de explicar el museo del aceite que incluye el propio establecimiento en esta localidad de 140 habitantes. «Se han sorprendido de que en un territorio tan pequeño y con tan poca población tengamos tanta riqueza de este tipo», añadió Fuertes.

‘Viticultura en el Matarraña, variedades de uva en peligro de extinción’ fue otra de las charlas que en este caso contó con la participación de Enrique Monreal, enólogo de la Bodega Mas de Torubio, de Cretas. Finalmente Eduard Susanna, propietario de Mas de Flandí en Calaceite protagonizó la charla ‘Matarraña, tierra de olivos variedad empeltre. Desde la institución comarcal apuntaron a que el Matarraña fue invitado por ser conocido por «la variedad y calidad de sus productos gastroalimentarios». Por este motivo, las ponencias de los empresarios participantes, trataron sobre el producto local y su integración en la gastronomía. «Yo creo que fue algo histórico, porque en Madrid se conoce muy poco la gastronomía y los productos de esta zona de Teruel y los alumnos se quedaron maravillados. Aseguraron que visitarán la zona a corto plazo», añadió Vela.