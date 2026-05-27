Seis joteros bajoaragoneses y dos de Cuencas Mineras, nombrados académicos de honor

La Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón ya ha nombrado a susnuevos 59 académicos de honor y lo ha hecho en un acto institucional en el Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón. Si el año pasado fueron cinco, en esta ocasión, son seis los joteros bajoaragoneses que han recibido este reconocimiento, y dos de Cuencas Mineras. Uno de ellos es el actor y cómico caspolino Manolo Royo, por su labor a la divulgación y defensa de las tradiciones aragonesas. También Juanjo Bona ha sido incluido entre los nuevos académicos. El de Magallón, que fue pregonero de la Semana Santa de la Ruta del Tambor y Bombo este año en Híjar, creció en la jota, la sigue cantando.

Este reconocimiento distingue a personas cuya trayectoria ha contribuido de manera significativa a la preservación, investigación, transmisión y difusión del folclore aragonés, en sus diversas manifestaciones. En el caso del territorio, se trata de Antonio Alquézar Burillo (Alacón, 1944), Leoncio Azcón Martín (Gargallo, 1945), Jesús Burillo Valle (Oliete, 1947), Ángel Soro Puerto (Oliete, 1949), Antonio Pallarés (Caspe, 1960), Manuel Royo Ubieto -el cómico Manolo Royo- (Caspe, 1951), María Josefa Bartolo Simón (Blesa, 1950) y Fernando Royo Lafuente (Palomar de Arroyos, 1943).

El director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, subrayó en su intrvención que es "indispensable que la cultura aragonesa ocupe el lugar que merece”. Resaltó que Aragón "es uno de los territorios culturales más antiguos de Europa, una cultura milenaria, un sistema de creencias y valores que tienen su reflejo en nuestra cultura popular", con la jota como la “hermana mayor” de la cultura aragonesa. Olloqui recordó, además, que los académicos, los defensores o enamorados de la jota "están defendiendo un proyecto común para todos los aragoneses y de futuro" y, añadió que, "por eso es importante que la jota sea reconocida definitivamente por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, y estamos próximos a ello”.

Por su parte, el presidente de la Academia de las Artes del Folclore y de la Jota de Aragón, Juan Labrador, tuvo un recuerdo a la memoria de Carmelo Artiaga, presidente de honor de la Academia, fallecido el pasado 31 de enero de 2026, que puso en marcha el reconocimiento a los Académicos de Honor. "Existe el error de pensar que el folclore es algo estático, una pieza de museo, pero nada más lejos de la realidad, está vivo gracias a vuestra contribución constante, porque la cultura no es solo aquello que se hereda, es lo que se defiende día a día", señaló. Como recordó, la designación de los Académicos de Honor constituye uno de los principales actos institucionales de la Academia, en coherencia con su misión de proteger y proyectar el patrimonio cultural inmaterial de Aragón, reforzando su continuidad y su presencia en la sociedad contemporánea.

El cómico caspolino Manolo Royo, en el nombramiento de Académico de Honor de la jota. / DGA

Académicos de Honor 2026

En esta edición, la Academia reconoce a un conjunto amplio y representativo de perfiles vinculados al ámbito cultural, académico, artístico y social, cuya labor ha sido determinante en la consolidación del folclore como elemento vertebrador de identidad colectiva. Los Académicos de Honor 2026 son Antonia Albardia Martín; Mariano Almudévar Castán; Jesús Alonso Abós; Antonio Alquézar Burillo; Samuel Araúz Herranz; Leoncio Azcón Martín; Sagrario Bardají Lacruz; Luis Barecha Martínez; María Josefa Bartolo Simón; Armando Bello Hernández; Dolores Bergues Olague; Manuel Bescós Laguarta; Juanjo Bona Arregui; Jesús Burillo Valle; Sara Comín Galochino; María Carmen Corvinos Rivera; José Edo Martín; Raquel Elvira Esteban Martín; Isabel Fonollet Mur; Miguel Ángel Fuentes Santos; María Pilar Fuertes Escriche, Margarita Gabarre Villellas; y José Luis Galán Budría.

Asimismo, se han nombrado Académicos de Honor a Alberto Gámez Montoro; Josefina Garcés Muñoz; Nuria Garcés Ramón; Antonio Pallarés; José Labarta Rivas; Manuel Lahuerta Romeo; Dimas Lajusticia González; Patricia Laliena Ibarz; Silvia Lasaosa Lalaguna; Manuel Lausín Embid; Jesús Martín Seral; Isabel Moliner González; María Jesús Molinos Francés; Fe Monleón Herrero; Francisco Javier Montaner Casasús; Alfonso Montaner Molina; Antonio Morales Capilla; Florencio Morón Aznar; Antonio Oca Ruiz; Teresa Otín Domínguez; María Pilar Pamplona Angós; Ana Pérez Montuj; José Antonio Polo; Elena Puértolas Puértolas; Enrique Pueto García y Carmen Rouco Laliena.

Además, han sido reconocidos con esta distinción Cristóbal Royo Ferrer; Pedro Royo Gracia; Fernando Royo Lafuente; Manuel Royo Ubieto; Diego Saz Ortega; José Manuel Soria López; Ángel Soro Puerto; José Luis Trasobares Alcober; Ramón Usón Salas; Carmen Vilellas Gañarul y Juan José Zarralanga Casobras.

El cantante Juanjo Bona, en el nombramiento de Académico de Honor de la jota. / DGA

La Academia destacó que estas trayectorias individuales forman parte de un esfuerzo colectivo que refuerza la posición del folclore aragonés en el marco de la candidatura de la jota para ser declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. El acto, celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli, finalizó con la interpretación de la jota ‘S'ha feito de nuey’, compuesta en cheso en 1980 por el músico Pepe Lera.