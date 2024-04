La Semana Santa en Híjar se salda con robos en dos talleres y el asalto a una vivienda

Los amigos de lo ajeno no han pasado por alto los días festivos de la semana más esperada del año para actuar, aunque a la vez son los días en los que más gente hay en sus calles y viviendas. En apenas diez días, la localidad de Híjar ha registrado cuatro sucesos. El primero de ellos se produjo el viernes 22 de marzo cuando asaltaron una vivienda de la que terminaron por escapar cuando se vieron sorprendidos por una persona de la familia que estaba en su interior.

Los siguientes blancos fueron al menos dos talleres y un terreno particular la madrugada del domingo al lunes 1 de abril. De uno de ellos, ubicado en la carretera de Samper de Calanda, se llevaron un taladro no sin antes «reventar» las puertas y «revolverlo todo». El mayor destrozo lo perpetraron en el otro taller en la carretera dirección a Alcañiz, en uno dedicado a la reparación de vehículos de donde se llevaron un coche y una furgoneta de la empresa. El turismo apareció la mañana de este miércoles, mientras que se sigue buscando la furgoneta, que se llevaron sin cargar de herramientas. La operación nocturna se saldó con la rotura del motor de la puerta corredera de la nave, un agujero y puertas rotas. Además, emplearon otros vehículos del interior del recinto que estamparon contra la valla para abrirse paso y salir con los dos que finalmente se llevaron.

Antes de seguir su camino hicieron parada en una propiedad privada, donde a pesar de encontrarse con un variado tipo de maquinaria de huerto, se centraron en las neveras de la cocina. De allí se llevaron un botín en comida valorado en al menos 200 euros, que el dueño custodiaba para disfrutarla con su cuadrilla de amigos el lunes, Día del Pilón y romería a Santa Quiteria en Samper. «Yo iba en la romería y mandé a mis amigos a buscarla para irla preparando mientras llegaba yo, pero me llamaron porque no la encontraban. Pensaba que era una broma y es que es verdad que no había nada», dice el hijarano que prefiere mantenerse en el anonimato. «No entendemos nada de lo que hicieron los ladrones porque abrieron todos los armarios y no se llevaron nada de herramienta pero la comida sí, y que tampoco se la comieron porque la dejaron abandonada dentro del coche que ya ha aparecido», relata.

Efectivamente, el vehículo, del que sí parece que se llevaron la pantalla digital, apareció con la carga de gambas, sepias y otros mariscos con la que iban a celebrar los amigos la Pascua. Eso está echado a perder aunque han salvado el resto del menú a base de conservas, aceites y demás. «Por fortuna no ha pasado nada a nadie, pero el disgusto te lo llevas y los destrozos que hacen también, no puede ser por cuatro perras que van buscando», apunta. Él mismo llevó al cuartel de la Guardia Civil la documentación del coche sustraído que dejaron tirada en su propiedad. «Otra cosa que nadie se explica, que tiraran eso ahí», concluye.

Cabe recordar que en diciembre de 2021 los ladrones asaltaron el almacén municipal también junto a la N-232 y salieron de allí con la furgoneta pero esa vez sí iba cargada de algunos enseres. El vehículo robado la madrugada de este lunes -y según relatan testigos de este suceso- apareció cerca del mismo camino donde acabó apareciendo la furgoneta municipal, en las inmediaciones de la cooperativa.

Inquietud entre la población

En la localidad y alrededores hay inquietud y preocupación, porque a pesar de contar con cuartel, acciones de este tipo «son el pan nuestro», como dijo otro de los afectados en su negocio. «Tenemos un cuartel nuevo y no está lleno, mientras que cuando teníamos el viejo que se caía a trozos no faltaban agentes», dice el alcalde de Híjar, Jesús Puyol, que recuerda los esfuerzos que costó su edificación salvando trabas y permisos de obra de todo tipo, una fase que vivió como teniente de alcalde. «Hay inquietud y es normal porque han sido varios robos o intentos de ello y todo en poco tiempo. Confío en que esto cambie o mejore y soy un poco optimista porque parece que en breve se reforzará el personal«, afirma. De hecho, en el próximo concurso de méritos para cubrir vacantes está previsto que se marche un agente de Híjar y que lleguen cinco nuevos al puesto.