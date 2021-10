El Senado aprueba bonificaciones por costes laborales para las empresas de Teruel, Soria y Cuenca

El Pleno del Senado ha aprobado una moción del PP para que se incluya en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 una bonificación de hasta un 20% de los costes laborales de las empresas de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, tal y como contemplan las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027.

El senador del Grupo Parlamentario Popular por Soria, Gerardo Martínez, ha asegurado que la disposición 115 del borrador de los presupuestos que hace referencia a las ayudas a provincias escasamente pobladas, “es una mera declaración de intenciones, no concreta nada y no servirá de nada si no viene acompañada por la correspondiente consignación presupuestaria”. “¿Cómo vamos a poner en marcha una medida de este calado, cuantificada en 160 millones de euros, si en los Presupuestos hay consignados cero euros?”, ha preguntado Gerardo Martínez a la bancada socialista. ¿Si las otras 114 disposiciones llevan su dotación presupuestaria, por qué esta no?, ha insistido.

A renglón seguido, ha exigido al Gobierno de Sánchez que “planifique ya un régimen de ayudas y las medidas concretas” porque, según ha explicado, la Comisión Europea va a exigir un plan concreto para que puedan concretarse las ayudas, a partir del 1 de enero de 2022, para las empresas de Soria, Teruel, Cuenca. En su opinión, el Ejecutivo “lo tiene muy fácil” porque los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León ya han remitido un informe sobre cómo aplicar las ayudas fiscales y las bonificaciones a las empresas. “Nos preocupa que la pasividad del Gobierno frustre la llegada de ayudas y se convierta en una nueva oportunidad perdida, porque está en juego el futuro de muchas familias y empresas”, ha remarcado.

Sangría poblacional

Durante su intervención en el Pleno, Gerardo Martínez ha resaltado la “sangría poblacional” que han sufrido estas provincias. “En los últimos 100 años –ha apuntado- Soria y Teruel han perdido el 50% de su población y Cuenca el 40%. Las tres provincias son las menos pobladas de España, con una densidad de población inferior a 12,5 habitantes/km²”.

“Es el momento de aportar soluciones y de apostar por el futuro de estas tres provincias, reconociendo el hecho diferencial de ser las menos pobladas de España”, ha demandado el senador popular por Teruel al resto de los Grupos Parlamentarios, al tiempo que ha subrayado que el Partido Popular “siempre ha apostado y seguirá apostando por el mundo rural”.

Por otra parte, Martínez ha explicado que, en 2016, se constituyó la ‘Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa’, gracias a la Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE-CEPYME Cuenca), la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) y la Confederación de Empresarios de Teruel (CEOE Teruel), con el objetivo de impulsar la colaboración entre las administraciones públicas y los actores socioeconómicos de estas provincias.

Además, ha recordado que la Comisión Europea ha aprobado, en abril de este año, el texto definitivo de las Directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional para el período 2022-2027, “incluyendo a las provincias de Soria, Cuenca y Teruel entre los territorios susceptibles de beneficiarse” de dichas ayudas.

Por último, Gerardo Martínez ha puesto de relieve que, gracias a las Directrices aprobadas por la Comisión Europea, “Teruel, Soria y Cuenca se pueden equiparar a las regiones más despobladas de Noruega, Finlandia y Suecia en materia de ayudas y podrán recibir hasta 160 millones de euros”.