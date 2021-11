El Senado aprueba la propuesta de Compromís para acelerar el internet rural con la abstención del PSOE

El pleno del Senado ha aprobado este miércoles por 134 votos a favor, dos en contra y 120 abstenciones de PSOE y PNV, la admisión a trámite de la Proposición de Ley de Compromís de medidas para garantizar el acceso a internet de banda ancha a 100 Mbps en las zonas rurales. El senador de Compromís, Carles Mulet, ha afeado que el PSOE prefiera defender programas subvencionados y a futuro como UNICO “que como siempre y lamentablemente no se cumplirán, al igual que ha ocurrido con la conectividad del 3G o el 4G y la banda ancha en los últimos 20 años” y ha calificado de “vergonzosa y humillante” la derrota de las tesis defendidas por el PSOE que sacaban pecho de su gestión y herencia y futuras normativas en telecomunicaciones.

La propuesta de Compromís aprobada este miércoles plantea multiplicar x 100 la velocidad mínima, que hoy se garantiza por Ley en España a las redes de banda ancha. La actual cifra de 1 Mbps de bajada recogida en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 es “totalmente insuficiente ante la proliferación de dispositivos conectados a una wifi en cualquier domicilio”, ha recordado el senador, que ha recordado “los mandatos de la normativa vigente que garantizan el acceso a Internet independientemente de su ubicación geográfica y que se debe atender especialmente la realidad de los entornos rurales”, algo que a su juicio contrasta con el “mísero” megabit por segundo al que se condena al mundo rural desde 2014 sin que se haya actualizado “mientras en las grandes ciudades se ofrece por el mismo precio un Gigabit y se anuncia ya la llegada de los cinco Gigabits”.

Mulet ha señalado que en Compromís consideramos que “el mundo rural no puede seguir estando mil veces por debajo de las zonas urbanas”, motivo por el que la coalición ha propuesto incluir estos cambios por ley ante la “falta de credibilidad” de los recientes gobiernos. “Mientras se sigan incumpliendo los planes para la llegada de una velocidad decente, hemos planteado que la brecha se reduzca de forma decidida, a través de elevar en la Ley General de Telecomunicaciones la velocidad descendente a 100 Mbps, que se actualizarán cada dos años y que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establezca el coste de la prestación del servicio universal, para así reducir la exclusión que hoy viven y esta brecha que genera una posición de desventaja y de falta de oportunidades”.

“Lamentamos que en el día de hoy”, ha remarcado Mulet “el PSOE se haya envuelto una vez más de su autosatisfacción, de planes futuros y de palabrería del 5G. Mientras alardean de porcentajes, la vida en los pueblos pende de un hilo”, ha concluido.

Compromís ha celebrado en un comunicado el apoyo recibido hoy por el resto de formaciones que han acabado posibilitando que se tome en consideración esta Proposición de Ley, que puede suponer un revulsivo importante por Ley a los servicios de internet en el mundo rural.

Apoyo de Teruel Existe

Teruel Existe ha votado en el Senado a favor de la Proposición de Ley. La senadora Beatriz Martín ha explicado que el Modelo de Desarrollo frente al Reto Demográfico presentado en el Congreso por la España Vaciada recoge el denominado Plan 100-30-30, referido a esos 100Mbps simétricos de velocidad mínima en todo el territorio. Además, Martín ha recordado que desde el inicio de la legislatura la Agrupación de electores está demandando al Gobierno la inclusión como Servicio Universal del acceso a internet de banda ancha a 100 Mbps simétricos en las zonas rurales. Teruel Existe también presentó una moción en el Congreso de los Diputados en junio de 2020, aprobada por amplia mayoría, instando al Gobierno a actuar con un plan urgente de “Reactivación de las zonas despobladas” que incluía la plena conectividad de banda ancha de alta velocidad a 100 Mbps en todo el territorio.

Martín ha tachado de insuficiente la cantidad fijada en la Ley de Telecomunicaciones en 2014 relativa a 1Mbps y ha insistido en que es urgente su modificación, con el objetivo de condicionar a las compañías instaladoras a realizar la implantación en las zonas más despobladas, porque “alcanzar el equilibrio territorial sólo es posible teniendo en cuenta la rentabilidad social, y no sólo la económica, si es que queremos llegar a ser un país más justo e igualitario”.

En su intervención, ha recogido las palabras de una carta firmada por vecinos de El Pedregal, una población de Guadalajara colindante con la provincia de Teruel, donde relatan “la aventura de vivir en un pueblo todos los días” y denuncian el “pésimo servicio de cobertura móvil y conexión a internet” con averías constantes que no solucionan y sin alternativas para cambiar de servicio, lo que provocó que en la pandemia algunos tuviesen que teletrabajar con una mesa en la calle en otros pueblos, e incluso la imposibilidad de contactar con sus familias. Aseguran que a “nuestros políticos no les gusta la expresión España Vaciada”, pero que pese a contar con ministerios, consejerías y cargos públicos relacionados con el Reto demográfico y la despoblación, el Señorío de Molina tiene “una quinta parte de los habitantes que tuvo hace 50 años y observamos que nuestros servicios disminuyen cada vez más”. Para la senadora Martín, “éste es el sentir de mucha de la gente que vivimos en la España Vaciada, pero que estamos orgullosos de vivir en el medio rural y queremos seguir haciéndolo, por lo que queremos denunciar estas carencias para poder mejorar nuestros pueblos”.

Ha citado el estudio de cobertura en carreteras de la provincia de Teruel realizado por el Movimiento ciudadano, que pone en evidencia que los mapas presentados por las compañías “no muestran la realidad de extensos tramos de carreteras sin cobertura, incluso con zonas donde no es posible llamar al 112 en caso de emergencia”. Ha explicado también que “actualmente nosotros no estamos en el libre mercado porque en la mayoría de nuestros pueblos solo tenemos una compañía que ofrece servicio, y si no hay competencia, la tendencia es que el servicio empeore. No demandamos poder elegir entre muchas compañías, pero sí exigimos que el servicio sea de calidad, porque ser pocos no resta derechos”. Por último, ha lamentado que la digitalización del medio rural avance lentamente, mientras “muchos pueblos agonizan”. Desde Teruel Existe insisten en que el despliegue y el avance de las nuevas tecnologías debe comenzar por las zonas despobladas, “porque, en caso contrario, siempre nos encontraremos a la cola, con una perjudicial brecha digital”.