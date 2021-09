El Senado insta a paralizar la línea de Muy Alta Tensión que atraviesa la provincia de Teruel y llega a Barcelona

El Senado ha debatido este miércoles una moción transaccional cuyo texto ha sido trabajado por varios grupos y que partía de una moción original de Esquerra Republicana, en la que se insta al Gobierno a “detener el proyecto de línea eléctrica aérea de Muy Alta Tensión (MAT) entre Valmuel (Teruel) y Begues (Barcelona), a la adopción de determinadas medidas para favorecer la implantación de energías renovables y al bloqueo de la financiación de proyectos no comprometidos con la emergencia climática”. Desde Teruel Existe se han incorporado varias propuestas al texto, en la línea del trabajo que han estado desarrollando.

La moción original pedía la detención de la línea en el tramo catalán, pero Teruel Existe ha incluido el texto relativo al territorio de Aragón que atravesaría la línea de Muy Alta Tensión. El senador Joaquín Egea ha explicado que la línea se extiende desde Cucalón, en la comarca turolense del Jiloca, y atraviesa la provincia de Teruel de oeste a este para llevar la energía hasta Cataluña.

De nuevo, Egea ha agradecido la tarea voluntaria del Movimiento ciudadano en la redacción de las enmiendas, además de la presentación de alegaciones a los proyectos que se plantean en el territorio, puesto que, “las administraciones aragonesas nos han abandonado, a diferencia de las catalanas, donde la Diputación de Tarragona, los ayuntamientos y comarcas ya se han movilizado; es difícil de entender que consideren esta línea ilegal mientras que la Diputación Provincial de Teruel no se pronuncia al respecto” ha zanjado.

Manifestación de 160 plataformas con Aliente en Madrid el 16 de Octubre

También ha hecho alusión a la manifestación del día 16 de octubre en Madrid, convocada por Aliente, y entre cuyos organizadores en la provincia de Teruel está Teruel Existe: “mostramos nuestro desacuerdo por la vía parlamentaria, con nuestras intervenciones en la ley del cambio climático, lo pedimos con propuestas y enmiendas desde hace más de un año, presentamos alegaciones para defender nuestras comarcas, y además, como somos un Movimiento ciudadano, lo pedimos y lo pediremos en las calles, junto a otra organizaciones sociales de todo el país. Vendremos a Madrid y lo diremos por activa y pasiva: sí a las renovables, no a la colonización de nuestros territorios”.

Cumplir la Ley de Cambio Climático y Transición Energética

Las enmiendas de Teruel Existe pedían una ampliación de plazos para las alegaciones, puesto que en los 30 días que se estipulan, los ayuntamientos y ciudadanos se sienten “indefensos” por la cantidad de información que conllevan estos megaproyectos. Han solicitado también que se mejore la regulación para estas líneas de transporte de electricidad, para que no se puedan tramitar administrativamente como líneas de evacuación y que se establezca el principio de que la generación de energía eléctrica deba estar cerca de los lugares de consumo.

Entre las enmiendas, también se ha solicitado el respeto por el artículo 25 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cuyo texto sobre el despliegue de las energías renovables introducido por Teruel Existe especifica que debe llevarse a cabo “de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. Para ello, perseguirá revertir parte de la riqueza que genera en el territorio donde se realice el referido despliegue, para activar su economía y combatir el declive demográfico.”

Fomento a las comunidades energéticas, no a “mega proyectos colonialistas”

Egea ha solicitado que los fondos Next Generation se dirijan al impulso a la generación distribuida y de autoconsumo colectivo. “Teruel Existe está a favor de las energías renovables, pero no así, no como plantean estos megaproyectos oligopólicos y de carácter colonizador, que ponen a unos territorios al servicio de otros, que atraviesan zonas protegidas, que carecen de rigurosos estudios de impacto ambiental, que afectan a sectores que aportan desarrollo de los territorios, que no informan ni tienen en cuenta la opinión de los habitantes del territorio”. Y ha destacado que al contrario, las energías renovables deberían ser una palanca de progreso para las comarcas rurales con problemas de despoblación “con la creación de comunidades energéticas, con sus ayuntamientos y cooperativas agrarias, que permitirán impulsar su desarrollo y la creación de empleo”.

El senador Egea ha insistido en que la cantidad de enmiendas a esta moción y el sentido de las mismas “demuestran que muchas cosas no se están haciendo bien en todo lo referente al desarrollo y puesta en marcha de los proyectos de energías renovables en nuestro país”.

Desde Teruel Existe denuncian que se está generando una preocupante conflictividad social en un buen número de municipios, en su mayor parte de la España Vaciada, donde los recursos públicos y humanos para la gestión administrativa de estos proyectos son escasos, y se genera una gran indefensión e inseguridad entre la población”. Por todo ello, han reclamado a las administraciones, tanto autonómicas como a la central, “que se establezca un plan completo de ordenación que refleje claramente las zonas adecuadas y las menos desaconsejables para su implantación”, aunque, como ha lamentado Egea, este plan debería haber ser previo a la implantación de todos estos mega proyectos.

Para Teruel Existe, “esta especulación sin control no tiene límite, hasta el punto de atentar contra el modelo de desarrollo y el empleo de comarcas que viven del turismo, como el Matarraña en la provincia de Teruel, donde el 50% de sus habitantes se dedican al sector turístico, donde muchos ayuntamientos y la sociedad se han opuesto a que les destrocen su patrimonio natural.” Joaquín Egea ha zanjado “esta transición ni es ecológica ni es justa, esto es especulación y colonialismo”.

Tanto el senador de Teruel Existe, como otros senadores de distintos grupos han querido hacer alusión a la mención que la propia Ministra Teresa Ribera realizó la semana pasada sobre esta línea, “sorprendiéndose por el proyecto”. Por lo que, ha asegurado Egea, “estamos esperanzados de que estos proyectos se detengan”. Egea ha mostrado su satisfacción por el acuerdo de la Cámara, aunque, coincide con la intervención de otros senadores, que consideran que hay partidos que en el Senado defienden unos argumentos pero en las CCAA en las que gobiernan no actúan en consecuencia, paralizando estos mega proyectos.