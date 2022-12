Senderismo a través de las huellas de los íberos en el río Martín

Recomendaciones y normas

– Los abrigos con pinturas rupestres y algunos yacimientos arqueológicos disponen de vallados de protección, por lo que para su visita es imprescindible ir acompañado de guías autorizados. Los teléfonos de contacto están disponibles en los Ayuntamientos, Oficinas de Turismo y Centros de Interpretación en las diferentes localidades que integran el Parque Cultural.



– Ayuda a la conservación de las pinturas rupestres. No las toques ni les eches agua y respeta las vallas protectoras.



– Está terminantemente prohibida la prospección y excavación arqueológica y/o paleontológica sin los permisos pertinentes.



– Mantén el entono limpio, no arrojes basura ni desperdicios.



– Está prohibido encender fuego, así como tirar colillas, cristales y otros objetos que puedan favorecer el incendio.



– Respeta la naturaleza: no arranques plantas, no ensucies las aguas y no captures ni molestes a los animales y las aves, muchas de ellas tienen en estos parajes sus zonas de nidificación.



– Si vas a recorrer alguna de las rutas senderistas, utiliza calzado deportivo cómodo (zapatillas o botas). Aunque los itinerarios son muy asequibles, con un calzado adecuado caminarás más seguro, evitando caídas y torceduras.



– Aunque las rutas estén acondicionadas, no olvides tomar algunas precauciones. No abandones el itinerario señalizado y ten cuidado al pasar por zonas de roca y de agua, sobre todo si vas con niños.