Los territorios Marca de Calidad Territorial Europea se citan en el Matarraña en el IV Congreso Nacional para decidir su futuro

Poner a las personas en el centro y cuidar la esencia local son algunos de los muchos objetivos y retos que se plantean en los pueblos que atraen a turismo. Seguir haciéndolo de una manera sostenible es tan básico como lo es avanzar a la par que la sociedad y sus demandas. Desde hace años, la marca de calidad territorial reconoce la labor que hacen establecimientos y productores en cuidar cada detalle. Hace cuatro años comenzaron a celebrar asambleas anuales, y este año la sede elegida ha sido la comarca del Matarraña, un ejemplo de buenas prácticas desde hace décadas. En Valderrobres se inauguró este miércoles el IV Congreso Nacional Marca de Calidad Territorial Europea, que acoge a técnicos, empresarios, grupos de acción local e instituciones procedentes de cuatro comunidades autónomas.

Apertura en Valderrobres del IV Congreso Nacional Marca Calidad Territorial Europea. Charla de Isabel Sánchez Tejado, especialista en turismo rural. / B. Severino

La cita, presentada por la directora de La COMARCA, Eva Defior, arrancó al atardecer en el castillo de Valderrobres, y la clausura será este jueves a las 20.00 en Calaceite, donde además se entregarán nuevas distinciones y se renovarán otras. "Tenemos que pensar qué queremos ser y hacia dónde queremos ir, por eso estos dos días serán interesantes para compartir inquietudes e ideas y todo se plasmará en un documento", avanzó el presidente de la asociación nacional, el granadino Jesús Ramos, que advirtió de que no será un documento de intenciones, sino que será "una hoja de ruta a seguir". Las conclusiones que se plasmen por escrito se darán a conocer en la clausura.

Apertura en Valderrobres del IV Congreso Nacional Marca Calidad Territorial Europea. / B. Severino

La asociación, cuya presidencia también rota entre territorios, está formada por territorios de Cantabria, Andalucía, Castilla y León, y Aragón. "Es difícil contabilizar porque van saliendo empresas y se van añadiendo otras, pero estimo que dentro de este proyecto puede haber implicadas unas 800.000 empresas", lanzó Ramos. Son territorios distintos pero con muchas coincidencias, como por ejemplo, ser rurales y que todos trabajan con su identidad, con su desarrollo socioeconómico, su patrimonio y turismo. "Este proyecto lleva ya desde 2004, y son más de 20 años pero no para de haber grupos y gente nueva que entra y es una oportunidad buena para dar a conocer nuestros productos, nuestros pueblos y contribuir al desarrollo, que es lo que cada uno trabaja", apuntó.

El momento institucional dio paso al cierre de la inauguración con la charla motivacional de Isabel Sánchez Tejado, especialista en turismo rural y fundadora de la Escuela de Turismo Generativo. "Voy a trasladar la idea de que ya hay mucho conseguido, como es la marca que da un reconocimiento tremendo a nivel europeo, y ahora se trata de activarla y de poner en marcha ideas que pueden estar amparadas por ella", dijo.

Incidió en las personas, porque "es lo más importante que tiene un territorio". Donde antes no había afluencia de turismo no es por falta de recursos, sino por falta de un plan. "Los pájaros, la naturaleza y el patrimonio siempre han estado ahí, pero llegó una persona que se fijó en ello y creó un producto", explicó. A modo de ideas sobre la hoja de ruta, señaló que el modelo de cómo trabajar debe ser todos juntos. "Lo importante es no dejarnos a nadie nunca por el camino, que se trabaje con criterios de sostenibilidad, que se trabaje con todas las personas que integran el territorio, toda la comunidad, y hablo de la administración pública, de los ayuntamientos, de los grupos de acción local o de los GDR, pero también de las asociaciones empresariales y de todas las asociaciones vecinales", argumentó.

Apertura en Valderrobres del IV Congreso Nacional Marca Calidad Territorial Europea. Presenta, Eva Defior, directora de La COMARCA. / B. Severino

A los ediles presentes en la sala les instó a tomar las quejas y propuestas de vecinos de un modo positivo. "Es porque les importa donde viven y quieren lo mejor, si no les importara no dirían nada", dijo. Defendió un foro en el que todos tengan espacio para poder opinar y, el tercer pilar del modelo de turismo generativo, es proteger el modo de vida rural. "No debemos perder la autenticidad de nuestros pueblos y de nuestras comarcas, porque en el momento que intentemos hacer solo que el turismo esté a gusto y no nos olvidemos de que sin agricultura y sin ganadería no existe el paisaje, convertimos los pueblos en parques temáticos, y eso no es", concluyó.

Apertura en Valderrobres del IV Congreso Nacional Marca Calidad Territorial Europea. Distinciones a instituciones colaboradoras en el Matarraña. / B. Severino

Las primeras impresiones de las conversaciones antes de la inaguración ya dejaron algunos destellos. "Nos visitan desde muchos sitios, pero vemos que todos sentimos que el mundo rural se queda un poquito alejado de la mano de estos gobiernos que tenemos. Todas las comarcas pedimos más financiación porque estamos dando servicios que sería imposible que se pudieran dar sin ellas. A todos se nos llena la boca con el mundo rural, pero luego...", dijo el presidente del Matarraña, Fernando Camps, que destacó la ayuda en promoción de la marca con los territorios.

Esto es lo que valoró también el alcalde de Valderrobres y anfitrión de la primera jornada, Carlos Boné. "Este congreso va a hacer que nos conozca más gente y, además, que comparten el mismo sentir", dijo. Valoró que el encuentro sea un foro de intercambio de ideas y de diálogo para seguir avanzando en el modelo de vida que muchos pueblos eligieron. En el caso del Matarraña fue hace ya años y quieren seguir mejorando el modelo entre turismo y vida local. "Estamos orgullosos de nuestro patrimonio e identidad que debemos proteger y es fundamental que se hable sobre ese futuro", apuntó.

La celebración de este Congreso Nacional llevó a La Ventana de la Cadena Ser a realizar un programa en directo desde el mismo castillo el pasado viernes.