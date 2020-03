Ser padres en estado de alarma y no poder compartirlo

Sandra y Juan Carlos fueron el pasado 20 de marzo papás de la pequeña Estela Pilar Gracia Rey. Nació con algo más de tres kilos en el Hospital Comarcal de Alcañiz en pleno estado de alarma y, por el momento, solo la conocen sus padres. «Bueno, y el personal sanitario que nos atendió a lo largo de los días, hacia quienes sólo tenemos palabras de agradecimiento porque fue todo muy bien», explica Juan Carlos Gracia Suso por teléfono.

El exalcalde y diputado en las Cortes de Aragón relata que su pareja empezó con contracciones el miércoles pasado y que su hija nació el viernes, de madrugada. Fue un parto natural al que pudo asistir con normalidad. «Es increíble, yo casi no me lo podía creer», dice el padre, transmitiendo una inmensa felicidad.

La estancia de los Gracia Rey en el Hospital apenas duró unos días. Estuvieron en la planta segunda y siempre les atendían los mismos profesionales en cada turno. «En eso si que me fijé, en que siempre venían a la habitación los mismos», indica Juan Carlos. Reconoce que no notó nada «raro» en el hospital, ni nervios ni malestar por parte de los sanitarios pero si que explica que le «impactó» ver algunas imágenes. «Cuando bajaba a fumar veía a los sanitarios con sus mascarillas y trajes especiales. Además, me tocó ver cómo llegaba alguna ambulancia y si que me impresionó bastante», dice.

La estancia en el hospital fue muy tranquila, sin ninguna visita. Estos días, han vuelto al centro a realizar una revisión y lo volverán a hacer. Pero no se encuentran a nadie por la calle. «Es lo más duro, que nadie conoce a la niña. Ni sus abuelos, ni sus tíos, ni amigos… Ni en el hospital ni en casa. Sólo la han visto por vdeollamadas o vídeos y, claro, no es lo mismo», añade.

Sandra y Juan Carlos esperan que termine el estado de alarma para poder presentar a Estela Pilar a su familia. De momento, celebran que todo ha salido bien y se adaptan a la vida de la pequeña. También participan en las quedadas con los vecinos en la terraza todos los días a las ocho de la tarde.

En pleno estado de alarma, la pareja irradia felicidad por los cinco costados. Y no es para menos porque, hasta en la guerra, hay algo que celebrar.