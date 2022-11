Sergio Bernad logra un meritorio octavo puesto en el mundial de Spartan Race

Tres días de carreras, un interminable diluvio y la satisfacción de un más que meritorio resultado. El corredor albalatino Sergio Bernad ha logrado la octava posición en el mundial de Spartan Race que se ha disputado en Grecia este fin de semana. En total, el corredor de Albalate del Arzobispo ha sumado más de 42 kilómetros divididos en distintas pruebas y etapas que han tenido lugar desde el viernes hasta la jornada del domingo. Bernad ha quedado en el Top-10 de los mejores corredores en la categoría M30-34, con una participación de más de 170 deportistas de todo el mundo, de los que en torno a 40 eran españoles.

El joven albalatino se ha mostrado más que satisfecho por el resultado de la prueba y ha subrayado su buen momento físico. «He concurrido sin ningún tipo de expectativa porque nunca me había enfrentado a una carrera así, en tres días consecutivos. No pensaba que me iba a encontrar en tan buen estado de forma física y lo cierto es que la competición ha salido redonda«, ha explicado Bernad. El de Albalate ha subrayado que a la ya de por sí dureza de este tipo de pruebas, esta vez se ha sumado la intensa lluvia que durante la jornada del domingo condicionó la competición. «Nos enfrentábamos ya a un recorrido muy difícil, pero la intensa lluvia nos lo ha puesto aún más difícil. Ha sido épico», ha subrayado Bernad.

El corredor se mostró más que satisfecho por el buen resultado./S.B.

El próximo objetivo del albalatino tendrá lugar dentro de tan solo dos semanas. El próximo 19 de noviembre, el atleta correrá en Tenerife las Series Nacionales de la Spartan Race. Bernad tendrá opciones de llegar al podio y por ello su objetivo será acabar entre los tres primeros. A falta de una carrera y tras las otras dos pruebas que disputó en este campeonato, un buen resultado le serviría para lograr la azaña. «Me marco un objetivo muy ambicioso pero tras este último resultado me veo en buen momento y tendré que intentarlo», ha añadido. La prueba se desarrollará en la localidad de Puerto de la Cruz y contará con más de 2.700 corredores de todo el mundo.

La Spartan Race es una serie de carreras de obstáculos de distancias diversas y dificultades varias. Van desde las tres millas hasta distancias de maratón. Se llevan a cabo en 30 países de todo el mundo, principalmente América y Europa.​ La serie incluye el Spartan Sprint, el Spartan Super, la Spartan Beast y el Spartan Ultra. El evento también incluye una serie militar, alojada en bases militares, ​eventos de invierno y de equipo.