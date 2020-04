Sergio Medina: «Me ha parecido una buena idea que en Teruel, que estamos todos tan cerca, podamos conocer a otros músicos o poetas»

¿Qué tal estás?

Pues bien, confinado como casi todo el mundo. Personalmente estoy aprovechando mucho el tiempo así que no me está costando tanto el estar encerrado.

¿Como surge la idea de dedicar esta canción a vuestro compañero?

¿Cómo fue esa grabación?

Tuvisteis que improvisar un poco porque batería no había...

No, no, tuvo que hacerlo con una cacerola. Fuimos intentando suplir la falta de instrumentos con lo que teníamos por casa. Se nota que el vídeo es casero (ríe).

¿Cuál ha sido la respuesta de Mario?

¿Cómo han reaccionado vuestros seguidores?

¿Tenéis algo más en mente?

No hemos hablado nada, la verdad. Yo sí que es verdad que estoy sacando todos los días vídeos que hago en casa, vídeos antiguos, canciones nuevas o del disco que he sacado en solitario… un poco para entretener a la gente, pero intentando no cansar. La cosa es no parar.