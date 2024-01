Serrano: «Dicen que sarna con gusto no pica. Estoy encantado de trabajar por el pueblo»

¿Cómo entró en política?

Han bajado población.

Que tampoco está mal, porque es gente muy activa, ¿no?

¿La gente mantiene el arraigo?

¿Ha ayudado a esas relaciones el arreglo de carreteras? El Mezquín ha acortado distancias con Alcañiz.

¿En qué urge actuar en el pueblo?

El objetivo principal siempre ha sido intentar mantener los servicios. Con los reajustes, como ha pasado en otros pueblos, vamos a perder horas de consultas médicas. Ahora tenemos dos alguaciles, una mujer de limpieza que acude a las viviendas de la gente mayor, un secretario y estamos en proceso de selección de una auxiliar, algo muy lento. Tenemos el multiservicio como bar, tienda y hostal que funciona muy bien. Si mantenemos esto, luego ya se verá si se pueden hacer mejoras. No tenemos grandes obras como en otros pueblos y, además, estamos en espera porque las ayudas han sido muy pocas este año y el que viene no sabemos cuántas habrá. En un ayuntamiento pequeño si no contamos con estos apoyos no podemos llegar a más.

Dice que dio el paso por compromiso con el pueblo. Pero, ¿no es un marrón meterse en esto?

Dicen que sarna con gusto no pica y eso me pasa (sonríe). Siempre he estado arraigado porque nunca me he ido, sigo empadronado aquí y vengo a cualquier hora pero el ayuntamiento me sirve para venir más veces de las que venía. También es una manera de estar en el pueblo teniendo mucho más contacto con la gente, que es algo que a mí me gusta. No es que me guste, es que es mi pueblo y lo hago encantado. Ojalá hubiera seguido Antonio pero no fue así. Lo hizo bien y los anteriores también, solo hay que ver cómo están las calles de cuidadas, y las casas también. Tanto las alquiladas como las compradas. Es una chulada, y vamos a intentar mantenerlo.