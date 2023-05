«La sexualidad masculina es tema tabú entre hombres, faltan más espacios para compartir inquietudes»

¿Por qué decidís impartir esta actividad en Valderrobres?

Parece que los hombres tenemos menos pudor para hablar superficialmente de sexualidad. ¿Pero crees que es un poco tabú hablar en serio de sexualidad masculina?

Es un tema muy tabú entre hombres. Es muy fácil ir al bar o cualquier otro lugar de encuentro y hablar de nuestra vida sexual. Pero son conversaciones, en la mayor parte de los casos, sin profundidad. Existe una gran presión en la sociedad a la hora de ser hombres y expresar nuestra energía sexual. El hombre no tiene espacios donde podamos compartir nuestras inseguridades, nuestros miedos y donde podamos compartir con otras personas nuestros problemas. Con esta presión y falta de espacios lo que sucede es que muchas veces tenemos una sexualidad muy reprimida. Eso genera frustración y que muchas veces esa energía sexual que tenemos salga por canales que no son los más deseables ni para nosotros ni para los demás.

¿Cómo son las dinámicas de estas charlas?

Me gusta empezar con un momento de silencio, para relajarnos. Empezamos siempre explicando qué es la energía sexual y de dónde vienen esos conocimientos que incluso en muchos casos son secretos y místicos. A partir de ahí explico cómo he podido llegar hasta este punto de ser yo quien comparta estos conocimientos. Todo ello se complementa con alguna pequeña actividad práctica. Siempre además finalizamos escuchando las cuestiones y preguntas que pueda tener cualquiera de los asistentes.

¿Qué problemas llevan dentro muchos hombres que no se atreven a comentar?

¿Está abierto a todo tipo de perfiles?

Sí, son talleres y enseñanzas que pueden beneficiar a todos los seres humanos, a todos los hombres. Independientemente de la etapa de la vida en la que se encuentre, su edad, su orientación sexual. Al final la energía sexual es la energía de la creación. Nadie estaríamos aquí sin esa energía sexual porque no habríamos nacido. Esta energía está dentro de nosotros y nosotros tenemos acceso a ella. Cuál sería el problema. Venimos de una sociedad en la que se ha reprimido históricamente el sexo. Después hemos pasado a una sociedad en la que cuando la sexualidad se ha abierto hemos consumido porno. Y esto no es educar nuestra energía sexual. No hemos pasado por un rito de iniciación. De lo que se trata al final es de cultivar esa energía. Todos los hombres la tenemos. Desde uno de 18 años que tiene esa energía como un volcán hasta una persona de la tercera edad, que también la tiene y la necesita. Con la eyaculación se pierde esta energía. Por tanto si tenemos un ritmo constante de eyaculación estamos perdiendo una energía que no sabemos en muchos casos cultivar. Lo importante es saber convertir esa energía en lo que nosotros queremos.