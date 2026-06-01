Siete meses con un solo carril: las obras del puente de Valderrobres podrían estar listas a finales de julio

Las obras del puente sobre el río Tastavins entre el cruce con La Portellada y Valderrobres en la carretera autonómica A-231 podrían estar listas a finales de julio. Esta es la previsión del departamento de Carreteras del Gobierno de Aragón para una infraestructura que lleva desde después de Navidades con un solo carril dando paso alterno a los vehículos. Este tramo se encuentra regulado por un semáforo que forma largas colas en momentos de mucho tránsito.

La semana pasada se terminó la margen derecha y se hormigonaron las nuevas estructuras. Según la planificación de Carreteras, esta semana se va a montar el pretil (el muro de protección) y se preparará el cambio de tráfico para trasladar las obras a la margen izquierda y que los vehículos circulen por el carril que hasta ahora estaba cerrado. En esta zona se prevé que las obras se prolonguen entre 30 y 45 días y que el puente esté abierto al tráfico en los dos sentidos a finales de julio.

Todo comenzó cuando el pasado otoño se retiró la barandilla del puente, que no cumplía con la normativa de seguridad actual, para sustituirla por otra adaptada a la legislación actual. No obstante, al quitar la antigua protección los técnicos se dieron cuenta que la plataforma del puente se debía reforzar antes de instalar la nueva. En los últimos meses de 2025 el puente se quedó sin barandilla y se estrechó la calzada, que aún así se mantenía con dos carriles de doble sentido de circulación.

Fue después de Navidades cuando se cortó uno de los carriles y técnicos de la empresa concesionaria del mantenimiento de esta carretera, Pavasal, estuvieron trabajando en la estructura hasta que se paralizó la obra que se ha retomado ahora.