El silo de Alcañiz se convertirá en un centro logístico de biomasa destinado al almacenamiento y distribución de biocombustibles sólidos en forma de pellets (A1 y A2), hueso de aceituna y briquetas. Además, un segundo uso será el almacenamiento de productos granulados de origen ecológico, bien sean piensos, semillas o fertilizantes. El silo está ubicado en la avenida Zaragoza, en una parcela de casi 3.000 metros cuadrados de superficie y cuenta con varios edificios adyacentes.

El proyecto parte de dos empresarios alcorisanos, Moisés Falo Alquézar y Carlos García Félez, que han adquirido la infraestructura a través de una subasta del Ministerio de Agricultura por 116.819,83 euros. Es una idea a la que llevaban dando vueltas desde hace años. De hecho, Moisés Falo se dedica a la distribución de estos combustibles pero a particulares, a pequeña escala. Ha participado y colaborado en proyectos específicos de carácter europeo del Centro Tecnológico CIRCE, con el Grupo de Acción Local Omezyma o Aragón Infoenergía. «Ahora pasamos a otro nivel. El silo tiene una capacidad de 2.750 toneladas y la pretensión es dirigirnos a la venta a granel a empresas grandes y medianas que consumen biomasa», destalla Falo.

El proyecto comenzará con la conservación, limpieza y puesta en marcha del silo acondicionándolo a las características del nuevo uso; así como su modernización y automatización. También quieren hacerlo energéticamente sostenible. Por el momento, no especifican plazos, puesto que acaban de comprarlo y todavía no conocen las necesidades específicas que va a demandar la planta. «Es el momento propicio para apostar por este tipo de proyectos», reconoce Falo. Aunque no quieren depender de subvenciones ni ayudas, consideran una oportunidad los fondos de la Transición Justa y los Next Generation que van a llegar desde Europa que podrían apoyar el proyecto. No descartan que el complejo pueda formar parte de una futura comunidad energética local.

Los socios explican que el eje central del proyecto se sustenta en la economía circular y la valorización de recursos endógenos. «En el caso de nuestros restos, nos referimos a residuos y biomasa en general producida en el laboreo agrícola tradicional de nuestra zona de influencia», detallan los socios. Estiman que en 50 kilómetros a la redonda se producen actualmente más de 100.000 toneladas anuales de media de restos entre herbáceos y leñosos. Especifican que sólo los municipios de Calanda, Valderrobres y Alcorisa suman alrededor de 20.000 toneladas anuales de restos de biomasa agrícola. De estos restos, los de carácter herbáceo como la paja de cereal o el cañote de maíz ya tienen un mercado con sus canales de producción y consumo ya maduros. El proyecto se centraría en los restos leñosos no forestales de los cultivos como el olivo, el almendro y los frutales principalmente.

Con el aprovechamiento de estos recursos, se minimizarían las quemas agrícolas y, por tanto, la emisión de CO2 a la atmósfera. «Lo que sí que pretendemos es que la recogida de esos recursos genere ingresos al agricultor; además de crear trabajo directo y un beneficio tangible al medioambiente en forma de reducción de emisiones», subraya.

Subastas desiertas varias veces

El edificio fue construido en 1966, formando parte de la Red Básica de Silos y Graneros a cargo del Estado. En Mayo de 1984 se promulgó una nueva ley que terminó con el monopolio triguero llevado a cabo durante 47 años por el Estado. Esta determinación fue un requisito indispensable para la entrada de España en la política económica común europea.

En 1994 la red alcanzó la cuantía de 882 edificaciones, entre silos y graneros. Con el fin de aliviar la carga recaída sobre el Ministerio de Agricultura comenzó la cesión progresiva de estos espacios.

El Silo de Alcañiz salió a la venta en pública subasta en 2017 quedando desierta. Tres años después volvió a salir el día 29 de septiembre de 2020. Se celebraron cuatro subastas que volvieron a quedar desiertas. Finalmente, estos dos socios lo han adquirido en representación de la Sociedad Limitada constituida a tales efectos como Silo Alcañiz S.L.