Sin ambulancia covid y con un solo vehículo presencial las 24 horas en el sector sanitario de Alcañiz

Con el covid sin dar tregua a Aragón, una provincia con la idiosincrasia territorial de la de Teruel sigue contando con una sola ambulancia con base en la capital para trasladar a los pacientes covid cuando ya han pasado ocho meses desde el inicio de la pandemia. Además, solo está activa 12 horas al día -de 8.00 a 20.00 localizada-, lo que se traduce en que si se debe trasladar a Alcañiz, dedica la mitad de su jornada en un solo servicio y aún más si es a localidades aún más lejanas.

Este déficit se traduce en que la práctica mayoría de los servicios los realizan las ambulancias del territorio. En septiembre se realizaron 119 servicios covid, alrededor del 30% del trabajo total del transporte sanitario urgente del Bajo Aragón histórico (SVB, UVI y UME). Supone un riesgo de contagio para los enfermos de otras patologías aunque los vehículos se desinfectan después de cada servicio, lo que ocasiona, por ende, que estén más tiempo fuera de servicio (unos 30 ó 40 minutos yendo a gran rapidez y colaborando todos los compañeros).

Los trabajadores del sector llevan meses denunciando públicamente la situación. «La de Teruel no da abasto, es exagerado el número de kilómetros que debe realizar, no es factible. Viene pocas veces», especifica David Alejos, técnico de emergencias sanitarias de la base de Alcañiz y representante del comité de la UTE del transporte sanitario urgente de Teruel.



En Huesca la situación tampoco es mejor. Cuentan también con una única ambulancia para toda la provincia y en Zaragoza trabajan cinco, tres con base en la ciudad y dos en la periferia. Tres de ellas sí están activas las 24 horas del día y dos, 12 horas.

Desde el inicio de la pandemia tampoco se ha reforzado el servicio y trabaja el mismo personal con los mismos vehículos. El covid ha vuelto a poner aún más sobre la mesa la gran reivindicación del sector, que el servicio de emergencias trabaje de forma presencial en la base de ambulancias y no localizado (están en su casa y tienen 15 minutos para llegar). «La localización no es un recurso, no es adecuado para el paciente el sistema de emergencias tenga 15 minutos de activación. Es como si la Guardia Civil o los Bomberos estén en su casa y tengan 15 minutos para ir a la base para recoger el vehículo con el que acudir a un incendio», apunta Alejos.

En el sector sanitario de Alcañiz tan solo una ambulancia se encuentra de guardia presencial las 24 horas al día todos los días del año, una de las dos UVIs. La secundaria, solo 12 horas de 9.00 a 21.00 de lunes a viernes. El resto, de guardia localizada. Tampoco ninguna ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB). La de Alcañiz tiene guardia presencial de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 y el resto del día y los fines de semana está localizada; las de Andorra y Caspe trabajan de forma presencial siete horas de lunes a viernes y la de Híjar ninguna. Las convencionales, que cuentan solo con conductor, se encuentran siempre localizadas.

A todo ello, indica Alejos, se le añaden los riesgos derivados de la pandemia: «después de un servicio covid nos tenemos que ir a nuestro domicilio extremando al máximo la seguridad pero aún así con el mínimo error que cometas te llevas el coronavirus a casa».