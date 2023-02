Al menos 4.000 personas, sin internet y telefonía tras el temporal de nieve en el Matarraña

Miles de usuarios del Matarraña llevan desde la noche del martes al miércoles sin servicio de telefonía fija, móvil e internet de Movistar. La incidencia comenzó pocas horas después de que se iniciase una nevada que finalmente acumuló entre 10 y 20 centímetros. Se han visto afectadas las localidades de Valderrobres, Beceite, Cretas y Lledó con una población total que supera los 4.000 habitantes. La incidencia está afectando, además de a particulares, a los consultorios médicos, el centro de salud de Valderrobres, a entidades bancarias, empresas, personas que teletrabajan y ayuntamientos. «Es indignante, nosotros ya tuvimos una avería la semana pasada y estuvimos 6 días sin servicio. Ahora llevamos casi dos días. Es impresentable cómo nos tratan empresas tan grandes y que se supone que tienen una gran solvencia», explicó Fernando Camps, alcalde de Cretas, localidad que acumula la segunda incidencia este mes.

Fuentes de Telefónica apuntan a que la incidencia se ha producido en el cableado y que están «trabajando para solucionarlo lo antes posible». Mientras tanto muchos cajeros automáticos no funcionan, los establecimientos no pueden cobrar con tarjeta de crédito y muchos hosteleros no pueden recibir reservas.

*Pendiente de actualización.