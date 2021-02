Los sindicatos, preocupados por la «elevada responsabilidad» de los empleadores en la campaña frutícola

Los sindicatos y organizaciones agrarias aragonesas coinciden en la preocupación por el importante «papel» y la elevada responsabilidad que se está dando a los empleadores en la campaña frutícola de este año 2021. Las diferentes administraciones se están preparando para la recogida de la fruta, que se iniciará en abril y mayo y se prolongará hasta octubre. De hecho, la consejera de Sanidad, Sira Repollés; la consejera de Economía, Planificación y Empleo, Marta Gastón, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, se reunieron este jueves con las organizaciones y cooperativas agrarias para comenzar a trabajar conjuntamente en la planificación, en base a la orden de medidas preventivas publicada en el Boletín Oficial de Aragón.

Una orden que, en su primera versión, fue criticada por los sindicatos autonómicos por su «exigencia» a la hora de pedir documentación y responsabilidades a los dueños de las principales fincas, cooperativas y campos donde se va a trabajar. «Dijimos incluso que llegaríamos a los tribunales si no cambiaban ciertos aspectos», explica Vicente López, responsable de relaciones laborales de UAGA, quien estuvo en el encuentro.

Desde UAGA explican que en la primera orden se obligaba a los empleadores a responsabilizarse del alojamiento de sus trabajadores, una forma de controlar las llamadas ‘infraviviendas’ (alojamientos con más convivientes de lo permitido) y así evitar brotes de covid similares a los que se produjeron el pasado año. «La orden ha cambiado y en lugar de ser obligatorio responsabilizarse de los alojamientos, ahora solo tienen que ‘constatar’ que los trabajadores tienen un lugar donde pernoctar el tiempo en el que estén empleados», añade López.

Tampoco les convence el plazo de presentación de la Declaración, que finaliza el 19 de marzo. «Esto da poco margen para concretar previsiones», opina López.

Al encuentro entre representantes de DGA y organizaciones asistieron cuatro colectivos: ARAGA, UAGA, UPA, ASAJA y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón. El consejero Olona destacó la «buena predisposición» de las organizaciones agrarias para conseguir los objetivos marcados. «Para mí es muy satisfactorio constatar cómo las organizaciones con las que nos hemos reunido nos han ofrecido su colaboración», dijo.

Puntos clave de la orden

Los puntos principales de la orden del 18 de febrero del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón con medidas excepcionales en relación con la campaña agrícola 2021 para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia COVID-19 son los siguientes:

✔ Todas las personas físicas o jurídicas que declaren una o más hectáreas de frutal en la solicitud PAC o en el Regepa están obligadas a presentar una Declaración responsable en la que debe “identificar las superficies de frutales, así como incluir las previsiones de producción y de contratación laboral”. Además, añade que aunque no se vaya a contratar, hay que presentar laDeclaración, indicando que no se contrata. Esta Declaración conlleva “cumplimiento de las obligaciones laborales y sanitarias, así como de la constatación de que el trabajador dispone de un alojamiento adecuado, y en particular, de las medidas de prevención y control contenidas en la guía publicada, con el compromiso de cumplir con las condiciones de los alojamientos puestos a disposición de los trabajadores temporales por el empleador”.

✔ Los trabajadores temporales agrícolas deberán llevar consigo en todo momento una declaración responsable, que les debe de proporcionar su empleador y suscrita por ambos, así como la “justificación de desplazamientos”.

✔ Publica también una guía para la prevención y control del coronavirus, que “tendrá que estar al alcance de todos los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo” con “carteles e infografías sobre la higiene de manos, protección personal e información sobre la infección” en los idiomas que entiendan. La guía incide en las medidas de higiene generales, uso de EPIs, distancia en los desplazamientos y lugares de trabajo y recomendaciones a trabajadores.