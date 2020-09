Sira Repollés cree «recomendable» prolongar el confinamiento perimetral de Andorra

E. PEREZ BERIAIN

La consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha avanzado este miércoles la posibilidad de prolongar el confinamiento perimetral de Andorra, igual que se ha hecho con la localidad de Ejea, teniendo en cuenta la evolución epidemiológica de la pandemia del coronavirus. Tal y como ha explicado minutos antes de presidir la reunión del pleno del Consejo de Salud de Aragón. junto al director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Guillermo Ortiz, ha adelantado que los hospitales «están aguantando bien» pero ha insistido también en que hay «convivir con un nivel de infectados que no colisione con los sistemas sanitarios».

Repollés ha indicado que «los datos epidemiológicos hacen recomendable proseguir con el confinamiento de Andorra», igual que se hizo con Ejea de los Caballeros. La evolución de la pandemia en la Comunidad refleja datos «esperanzadores»: «Yo diría que estamos en una meseta. Zaragoza está muy contenida en el número de contagios». «El sistema sanitario aguanta bien y no vamos a adoptar ninguna medida extraordinaria, pero siempre estamos alerta a cualquier necesidad que pueda surgir». Sí descartó decretar un confinamiento perimetral de algún barrio de Zaragoza: «Es una situación que no contemplamos a priori porque no tiene nada que ver con la situación ni características ni la estructura de Ejea o Andorra»: «No podemos fijarnos solo en los datos de un día. Los confinamientos perimetrales se han demostrado las medidas de contención más efectivas, pero hay que darles tiempo».

La tasa de positividad, que ronda el 10%, «Va a ser imposible que baje del 5%», tal y como está evolucionando la pandemia. Por eso, ha subrayado la consejera: «Vamos a tener que convivir con un nivel de infectados que no colisione con los sistemas sanitarios y nos deje llevar una vida medianamente normal hasta que consigamos una vacuna eficaz. Esa es nuestra previsión».

En este sentido, se ha referido en que «no hay que bajar la guardia» pero en estos momentos hay capacidad suficiente para «ingresar a pacientes covid y no covid». «Podemos hacer intervenciones quirúrgicas, aunque en algún momento hemos tenido que restringir alguna operación, hay algún hospital más pequeño que puede estar más comprometido pero tenemos arbitradas las derivaciones y puedo decir que estamos pendientes pero de momento no es una situación crítica».

En referencia a las intervenciones oncológicas, reconoció que son «prioritarias» y que «la demora no debe superar los 30 días». «Si es necesario -ha indicado- se arbitrarán las medidas necesarias para que estos pacientes estén intervenidos a tiempo» y así lo contempla el plan de abordaje de la lista de espera quirúrgica para estas enfermedades y aquellas indemorables, donde «el tiempo de espera puede ser peligroso o empeorar el estado de salud». De hecho, ha explicado Repollés, se va a retomar en breve el programa de cribado de cáncer de colon, que se suspendió en marzo por la pandemia: «Se va a retomar en condiciones especiales».

Situación en los colegios

Respecto a la incidencia del covid en el ámbito escolar, la consejera de Sanidad ha adelantado que los casos positivos en aulas, dijo, «es lo esperable»: «Teníamos entre 14 y 20% de infectados diariamente en menores de 14 años y esto se traduce en los colegios». Las muestras PCR se realizan en las aulas y, hasta el momento, no se ha encontrado ninguna con transmisión comunitaria. De hecho, la mayoría de los test son negativos. «Esto nos tranquiliza. El ámbito escolar y el aula son un entorno seguro», apuntó.

La DGA empezará a aplicar entre este miércoles y mañana una cuarentena de 10 días, en lugar de los 14 actuales, después de que lo apruebe definitivamente el Ministerio de Sanidad.

Sanidad ya ha contratado a los militares del Ejército de Tierra o de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que han hecho un curso de rastreadores para colaborar con la DGA en los casos de contagios de escolares. Los especialistas se desplegarán en el Hospital Militar para acceder al sistema informático de la DGA donde se almacenan los datos de los contagiados. Este miércoles, precisamente, Repollés visitó las instalaciones y indicó que en próximas fechas empezarán con estas labores.