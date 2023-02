El socialista Ignacio Urquizu opta a la reelección como alcalde para «seguir trabajando por un Alcañiz moderno»

Seguir liderando la modernización de Alcañiz. Es el objetivo del socialista Ignacio Urquizu, cuya candidatura a la alcaldía se presentó de forma oficial este lunes en un multitudinario acto en el Liceo, para volver a liderar un Alcañiz «más social, abierto y progresista«. Arropado por el secretario general del PSOE Aragón y presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán; la secretaria general de la formación en Teruel, Mayte Pérez; además de otros destacados miembros de la familia socialista turolense, como el diputado en el Congreso, Herminio Sancho, Urquizu quiere revalidar su alcaldía con proyectos «ilusionantes« ya puestos en marcha, nuevos retos y la apuesta por los fondos europeos. En su apoyo también se dieron cita decenas de militantes y simpatizantes.

El candidato socialista y actual alcalde, hizo un repaso de algunas de las iniciativas más importantes durante su mandato como es el caso de la inminente construcción de la residencia de Alcañiz, la renovación del casco histórico con el ARRU, o la implementación de la UNED; además de otras iniciativas «trasversales» que serán una realidad con fondos autonómicos, por los que también «se ha trabajado mucho» a nivel municipal, como son el nuevo Hospital o la construcción del nuevo centro de FP en la capital bajoaragonesa.

«Dar continuidad» a la legislatura, pero sin dejar de «asumir nuevos retos», es la hoja de ruta que quiere seguir liderando. «Tengo otros desafíos como el salto de calidad que queremos dar a las instalaciones deportivas y la apuesta por el turismo a través de varios proyectos. Van a ser dos áreas clave», reveló. El edil adelantó la intención de trabajar por un nuevo pabellón deportivo, además de cubrir la piscina climatizada. En cuanto al área turística se trabajará en la mejora y el aumento de los pasadizos de la ciudad, y ya se tiene entre manos un plan director para la iglesia. «Tenemos retos que vamos a abordar», enfatizó.

Apuesta por los fondos europeos

El «cambio de la ciudad» a través de los fondos europeos, será otro pilar de su programa. Concretamente se ha referido a los 7 millones de euros para la remodelación de las travesías que van a cambiar la movilidad y la morfología en muchas calles; también a los algo más de 600.000 euros para el parque de la Avenida Aragón y diferentes inversiones de digitalización. La alcaldía está también trabajando para el impulso del PERTE del Agua, por el que espera conseguir una inversión de Europa de 2 millones de euros. Este último es un proyecto mancomunado con otros ocho municipios de Teruel, Tarragona y Castellón para desbloquear un total de 14 millones.

«Ya sabemos que en transición energética justa no se ha contado con nosotros a pesar de que lo intentamos y presentamos alegaciones. No nos escucharon lo suficiente», reconoció el edil. «Pero no renunciamos a los fondos europeos intentando recaudar la mayor inversión posible. Solo los tres proyectos que he mencionado suponen una inversión de 10 millones de euros que van a cambiar mucho la ciudad», detalló.

«Estar en Zaragoza es bueno para Alcañiz»

A nivel autonómico Ignacio Urquizu espera seguir ostentando la portavocía de alguna de las áreas de gestión en el Parlamento aragonés , porque asegura que “estar en Zaragoza” es “importante para Alcañiz”. Adelantó que su nombre ha sido propuesta para ser el número dos de la lista por la provincia de Teruel, después de Mayte Pérez. «Me gustaría seguir siendo diputado autonómico, creo que ayudo mucho a Alcañiz desde las Cortes para poder hablar con consejeros y altos cargos. Mucha de la inversión vienen del Gobierno de Aragón y creo que estar en Zaragoza es bueno para los alcañizanos y alcañizanas, es un esfuerzo que merece la pena», enfatizó.

Más allá de su proyección en la política autonómica, quiso dejar claro que su «prioridad» es Alcañiz. «Quiero estar mucho tiempo aquí, mi vocación es seguir en Alcañiz. Voy a seguir para que el lugar que me vio nacer pueda mejorar su calidad de vida y pueda dejar atrás la herencia del Partido Popular que dejó la ciudad mal en muchos aspectos», criticó. En cuanto a la confección de la lista de concejales para la próxima legislatura, los nombres se revelarán en las próximas semanas, pero adelantó que habrá algunos cambios «aunque cuatro o cinco van a continuar».

Lambán: «Alcalde perfecto»

Lambán desgranó las virtudes de Ignacio Urquizu que lo convierten en el candidato «idóneo» para revalidar la alcaldía de la capital del Bajo Aragón. “Es un hombre cuyas habilidades y competencias hacen que trascienda mucho el ámbito de la comunidad autónoma, es un sociólogo de prestigio a nivel nacional con una gestión magnífica y cuya labor estos últimos cuatro años ha sido fascinante”. Asimismo, recordó los «compromisos cumplidos» con la localidad turolense “como el hospital público que me comprometí a que construiría el Gobierno de Aragón si gobernaba y que hoy es una realidad”.

Agradeció a Ignacio Urquizu su “magnífica gestión” en la política municipal, cuatro años, que en palabras del secretario general y presidente, fueron de «impulso tanto a nivel estructural como cultural…». «Se aproxima bastante a una especie de alcalde perfecto y de hecho la gente de Alcañiz se está beneficiando de su gestión. Tenemos que agradecerle que esté en el partido y sea un exponente de lo que nosotros queremos como Partido Socialista y como aragoneses», agregó.

El líder de los socialistas aragoneses también tuvo duras críticas para el Partido Popular y su oposición, acusándole de ser » un partido que cava trincheras entre la izquierda y la derecha para enfrentarnos”. mientras que el PSOE es un partido que “busca la unión de todos en busca de un proyecto común en el que creemos, que es el futuro de nuestra comunidad”.

Por su parte, la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, considera «un placer» poder contar con “la valía y la talla intelectual” de Ignacio Urquizu, un alcalde de “primera división”. Además, Pérez quiso poner en valor la apuesta del edil por Alcañiz, «aportando su talento y compromiso», algo que «ha dado sus frutos». “Más de 100 millones de inversión han sido una realidad gracias al compromiso personal que tiene con Alcañiz”, concluyó.