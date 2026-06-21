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21 JUN 2026|

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El sol cumple con la Virgen de Pueyos en un asoleo deslumbrante en plena ola de calor

FOTOGALERÍA. De 15.00 a 16.00 el haz de luz hizo su recorrido hasta envolver a la imagen este domingo ante un nutrido grupo de vecinos. Este lunes 22 se podrá contemplan en el mismo horario

Asoleo en la ermita de Pueyos de Alcañiz 2026. / B. Severino
Asoleo en la ermita de Pueyos de Alcañiz 2026. / B. Severino

Beatriz Severino21 06 2026

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El sol ha vuelto a envolver a la virgen de Pueyos este domingo 21 sobre las 15.30 dando lugar a uno de los fenómenos que marcan el inicio del verano. El solsticio, o asoleo de la virgen, se ha producido completo con un cielo despejado y el sol luciendo potente. Este lunes 22, de 15.00 a 16.00 se podrá contemplar de nuevo en su plenitud.

A pesar de la hora y, sobre todo, de las agobiantes temperaturas, unos cuantos vecinos se han acercado a ver, fotografiar y grabar el recorrido del haz de luz que atraviesa la cúpula del altar de un lado a otro hasta situarse sobre la imagen.

Este año ha habido que echar una mano para que la experiencia fuese completa, ya que la iluminación artificial que alumbran a la virgen estaba dada, por lo que no se iba a apreciar el momento. Ante la imposibilidad de apagarla, se ha recurrido a camisetas que ha prestado el concejal de Patrimonio Carlos Andreu, y uno de los fotógrafos. Otras personas han aportado alguna otra prenda que han encontrado por sus coches con las que cubrir los focos mientras ha durado el asoleo, que ha salido a la perfección.

La iniciativa parte del Ayuntamiento, de la concejalía de Patrimonio, y la próxima cita en el santuario será en el equinoccio de otoño, pero en la ermita vieja.

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