La solidaridad de un hostal de Valderrobres donde conviven las trabajadoras de la residencia

La crisis sanitaria saca a relucir grandes muestras de solidaridad. Es el caso de Valderrobres, donde 13 trabajadoras de la residencia de mayores afectadas por coronavirus y el personal que necesita estar aislado para minimizar riesgos, residen desde hace casi un mes en el Hostal Querol, situado a escasos metros del centro de mayores.

Fue Ernesto Marín, propietario del hostal, el que ofreció de forma altruista sus instalaciones a la directora de la residencia nada más conocer la situación que se estaba viviendo en el centro de mayores. «Conocía a la directora por los años en los que estuve como concejal en el ayuntamiento. Siempre le dije que si necesitaba ayuda que no dudase en decírmelo. Cuando estalló la crisis me llamó y no dudé ni un segundo en ofrecer las instalaciones», explica Marín.

De este modo el hostal acoge a las trabajadoras en activo que pese a haber dado negativo en las pruebas PCR y no presentar síntomas, viven estos días en habitaciones individuales del centro para mantenerse así aisladas de sus familias y minimizar todo riesgo de propagación de la enfermedad. Algunas de las trabajadoras son de Valderrobres aunque otras residen en otras localidades del Bajo Aragón Histórico. Por su parte,, varias de las trabajadoras que dieron positivo por coronavirus en los test están confinadas en un piso vinculado al establecimiento, permaneciendo así, de igual modo, lejos de sus familiares.

Las muestras de solidaridad se extienden entre supermercados y distribuidores. Los supermercados de Valderrobres están estos días enviando lotes de productos de primera necesidad y distribuidoras como La Siberiana mandan semanalmente lotes que incluyen agua y bebidas. Sin embargo, Marín se muestra quejoso del trato de las distribuidoras de electricidad y gas natural. «Pedí a la compañía eléctrica ayuda porque este es un edificio grande, soy hostelero y no tengo ingresos, pero la respuesta fue negativa. La compañía del gas no me ha contestado aún», manifiesta el propietario.

Por su parte la Peña Taurina de Valderrobres decidió hacer una aportación de 2.000 euros para la compra de material sanitario en la residencia de mayores. «Nuestros mayores están viviendo unos momentos muy duros y creemos que debemos colaborar», explica un joven Sergio Albesa, integrante de la Peña Taurina. Estas muestras de solidaridad se unen a las innumerables colaboraciones como Grupo Arcoiris, empresas de toda la comarca y de todo Aragón así como el trabajo de asociaciones de amas de casa de toda la comarca que han confeccionado y donado material sanitario.