Solo se permite salir de casa para comprar, ir a trabajar o al médico y Aragón suma 121 casos confirmados

El borrador del Real Decreto que regula el estado de alarma y al que se ha dado el visto bueno esta mañana en el consejo de Ministros extraordinario por el coronavirus prohíbe la circulación de ciudadanos y sólo permite salir de casa para comprar, ir a trabajar o al médico. Además, especifica una serie de servicios mínimos en transportes.

En Aragón, la Dirección General de Salud Pública ha notificado 41 positivos por coronavirus, con lo que Aragón suma ya 121 casos confirmados, de los que 42 hospitalizados, 5 en UCI y, el resto, en asilamiento domiciliario; cinco son profesionales sanitarios y siete han fallecido.

El director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos con síntomas leves de la enfermedad se queden en casa y tomen las medidas de prevención básicas, sin necesidad de llamar a las asistencias sanitarias, ya que en estos casos la enfermedad no requiere de intervención médica.

Sólo debe llamarse al 061 en caso de que los síntomas empeoren. Las pruebas diagnósticas quedan reservadas para personas vulnerables, casos graves y hospitalizados y personal sociosanitario.

Instrucciones en el Salud

El Servicio Aragonés de Salud, dentro de las medidas de contingencia y organización que está adoptando por la situación derivada de la evolución del brote del COVID 19, ha mandado a sus centros diversas instrucciones con medidas de carácter extraordinario.

Por un lado, y con el objetivo de disponer de camas suficientes para la atención sanitaria en esta pandemia, especialmente camas de UCI, a partir del próximo lunes queda suspendida la actividad quirúrgica programada en la modalidad de autoconcierto.

En Atención Primaria, quedan suspendidas las consultas programadas, salvo las indispensables e indemorables para el seguimiento de los pacientes; así como las pruebas complementarias que no sean absolutamente imprescindibles. Se potenciará, siempre que sea posible, la atención telefónica a los pacientes, quedando la actividad asistencial presencial reservada únicamente a las situaciones clínicas que así lo requieran. La actividad administrativa será realizada de forma no presencial, en la medida de lo posible (renovación de recetas, emisión de informes, resultados de pruebas complementarias, etc.).

De manera excepcional, cuando no se cuente con los recursos humanos indispensables para el funcionamiento de los equipos de Atención Primaria, se garantizará únicamente el funcionamiento del centro como en un día festivo, como ha venido sucediendo los últimos días en Moreal del Campo.

Por otro lado, se han suspendido los días de vacaciones y de libre disposición que no se hayan iniciado, así como cualquier otro permiso o licencia que implique ausencia del centro de trabajo, por parte de todo el personal de los centros sanitarios del Salud. Las salvedades a esta medida son los supuestos de conciliación de la vida laboral y familar y las medidas de flexibilización o reducción de jornada, con la autorización de la Dirección.

Medidas en Ciudadanía

Por otra parte, y siempre con el objetivo de preservar la salud de los usuarios, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón ha decidido hoy cerrar los centros ocupacionales, así como los centros de día anejos a residencias de mayores, para minimizar el trasiego de personas. Además, el Instituto Aragonés de la Juventud ha cerrado las residencias, albergue y el centro social de Teruel (salvo la zona administrativa), y ha mandado comunicación para aplazar los cursos de las Escuelas de Tiempo Libre.