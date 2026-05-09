‘Los Sonidos de las Masadas’: en Valmuel y Puigmoreno las paredes sí hablan

Están por todas partes. En el monte, y a derecha e izquierda de caminos varios, las masadas siguen ahí aguantando el reto del paso del tiempo. Unas lo resisten mejor que otras, pero la realidad es que la mayoría han dejado de resultar atractivas para los ojos de quienes habitan cerca. Los vecinos de Valmuel, Puigmoreno y Alcañiz pasan a su lado con frecuencia o, en su defecto, han escuchado hablar de ellas.

Excursión al Corral de los Centellas en Valmuel con corro de pastores y artesanía con lana, dentro de 'Los Sonidos de las Masadas'. / B. Severino

Ahora desde Valmuel y Puigmoreno se han propuesto escucharlas a ellas. Más bien, rescatar sus sonidos en forma de las historias que las habitaron. Entre las dos asociaciones vecinales han iniciado las Rutas por los Sonidos de las Masadas, que ya ha superado las seis salidas al monte a verlas. Se avecina la séptima que está programada para el último fin de semana de este mes de mayo.

Van a una excursión por mes y no hay dos iguales. La última fue el domingo 26 de abril y tuvo como escenario el Corral de los Centellas, por lo que el tema tenía que ser el pastoreo y algo más, siempre hay algo más. "Estas salidas las ligamos a una actividad artística además de ir y ver la masada. Siempre la visitamos desde fuera porque son propiedades privadas, pero se trata de eso, de que la gente vuelva a mirarlas, que se pare ante ellas, que las toque...", dice Belén Ceperuelo, de la asociación de Valmuel.

La marcha de abril congregó a una veintena de personas que se acercó hasta el lugar elegido y pudieron comprobar cómo el paso del tiempo y el abandono habían hecho de las suyas. En la puerta, el matrimonio Alquézar explicó cómo era el pastoreo en sus tiempos, una actividad a la que se dedicaron hasta hace no mucho cuando se jubilaron. Atendieron a preguntas de los presentes, y a muchas que escribieron los escolares del colegio y que se llevaron hasta allí.

Para esta ocasión se había previsto un corro de pastores con gente que se dedicase o se hubiese dedicado a ello, y una actividad artística y artesanal con la lana como centro. Se lamó a Bruixa Tintórea, que trabaja desde Valderrobres para todos los lugares, y se llevó su mesa con varias muestras de lana, pigmentos e hizo algunas demostraciones. El tema despertó interés y muchas preguntas.

En todas las salidas se registran las historias que se cuentan, y el deseo de la organización es que este proyecto fructificase en un recorrido en el que poder escucharlas todas solo escaneando códigos qr. "En ello estamos, pero somos asociaciones muy modestas y, aunque miramos subvenciones no es fácil. Los artistas que vienen lo hacen porque les gusta la idea y tratamos de compensarles como podemos", añade Ceperuelo.

La próxima salida será a la Masada de Los Ladrones, y se centrará en el conocimiento del entorno a nivel geológico. "Va a venir un chico a explicarnos toda la zona del Cabezo Negro, será muy interesante porque a nivel geológico hay mucho por contar", avisa. La actividad artística se prevé que verse sobre pintura. Los interesados solo tienen que acudir al lugar establecido a la hora convenida en cuanto se den a conocer los detalles en los próximos días.