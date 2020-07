Soriano: «el covid y el cierre de la Central; parece un guión de Tarantino»

¿Cómo han vivido el estado de alarma?

Con mucho miedo, como todos. Faltaban EPIs, no había servicios en las carreteras para los conductores… Además cerraron muchas fábricas y descendió el trabajo. Ahora ya tenemos equipos de protección pero el problema es que la economía no se ha relanzado como se debiera. El 3% de las empresas de transportes en Teruel han cerrado.

Y a esta situación se suma el cierre de la Central Térmica de Andorra, ¿cómo lo han vivido?

Desde esta asociación secundan los paros para el 27 y 28 de julio

Dicen que ha sido el detonante, ¿qué más reivindican?

Que nos escuchen. Tuvimos una reunión con el Ministro Ábalos en junio y no ha avanzado nada. Llevamos desde el 15 de mayo preocupados por la ITV, porque hay colapsos y no podemos pasarla.

¿Y en Aragón?

La falta de inversiones en mantenimiento de carreteras es flagrante. Hemos pedido una reunión con el consejero José Luis Soro pero todavía no nos ha atendido. No hay reposición de firmes, no se limpian… están más degradadas cada vez y esto supone menos seguridad y más costes. Somos la segunda comunidad autónoma con el peor mantenimiento de toda España. La primera es Andalucía. Y solo digo del mantenimiento, ya no hablo de las carreteras nuevas como la A-68, que es una reivindicación histórica que no llega.