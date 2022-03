Soul Teller: «Vamos a grabar el concierto de Caspe para sacar un álbum cuya recaudación irá destinada a Ucrania. Ese es nuestro compromiso»

Miguel Ángel, cuéntanos. ¿Qué o quién es Soul Teller?

Soul Teller es un proyecto musical. Empezó hace muchos años, concretamente en 1989. Desde entonces no he mirado hacia atrás. Significa ‘el que cuenta historias del alma’. En resumidas cuentas soy un compositor de canciones que cuenta historias del día a día y de lo que nos pasa a todos. Intento ser cronista del día a día y yo lo pongo en formato canción.

Comentas que eres compositor de tus propias canciones…

Sí, indudablemente yo no quería que ‘Soul Teller’ fuese un proyecto de versionar canciones. La primera que compuse cuando tenía 14 años llevaba ese nombre de ‘Soul Teller’ y siempre he querido hacer material propio.

Este fin de semana actuarás en Caspe. ¿Qué te ha traído hasta aquí?

Es un concierto que forma parte de mi gira actual. No quiero adular a nadie pero Aragón y su público es increíble. He estado ya en muchas localidades aragonesas. Eso sí, quiero recalcar que he elegido Caspe porque es ‘la Ciudad del Compromiso’. Quiero que sus vecinos vengan al concierto porque va a ser una fiesta para todos los públicos. Una fiesta de soul, de rhythm and blues… Pero también porque vamos a grabar el espectáculo para sacar un álbum cuya recaudación irá destinada a la causa humanitaria de Ucrania. Ese es nuestro compromiso. Además, la recaudación íntegra de todo nuestro merchandising va a ir destinada también para la Asociación de la Mujer Caspolina que está recogiendo diversos materiales para enviar a Ucrania. Hay que parar esta estúpida guerra que nos está afectando a todos. Por todo ello, invito a todo el mundo a acudir porque aparte del espectáculo musical tenemos esta obligación moral de utilizar la música en contra de todo este tipo de gente.