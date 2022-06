Mario Garcés: «La supervivencia política me da igual, la vida no se agota ahí»

¿Por qué la Ruta 66?

Utilizo la excusa geográfica de la Ruta 66 para hacer una especie de trayecto casi mitológico desde Chicago hasta San Francisco pasando por 15 personajes españoles que tuvieron algún protagonismo por las ciudades o los Estados por lo que discurren sus 4.000 kilómetros . El libro es una reivindicación patriótica, de la españolidad. Como decía Unamuno, tenemos que españolear y lo primero tenernos que saber hacerlo fuera de España. ¿Y qué mejor hacerlo en un territorio que amo mucho como es EE.UU?

Nombre a algunos de sus protagonistas

El libro habla de dos magníficos aragoneses. Marcelino Orbés, el payaso Augusto más conocido del mundo durante varios años. Él acabó mal su vida, suicidándose en un hotel en Manhattan. Es la triste apología del auge y la caída de muchas personas que han sufrido el éxito en las peores condiciones. Otro personaje legendario aragonés es Ramón J. Sender. Sobre él narro una lección magistral que dio en la Universidad de Alburquerque. Intentó destacar su pensamiento muy vinculado a la búsqueda de la verdad. Algo que hay que estar reivindicando constantemente en nuestros tiempos.

¿Es la verdad uno de los déficit de la política actual?

Como portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso veo como se ha producido en los últimos años cierta degeneración de la actividad política, por parte de todos los políticos en general. Se ha producido una ruptura de la centralidad política en España. Creo que hay que reivindicar el papel del Partido Popular a lo largo de las últimas cuatro décadas en la historia de este país desde este punto de vista. Desgraciadamente estamos descosiendo por obra y gracia de algunos partidos políticos ese acuerdo fundamental que fue la Constitución de 1978.

¿A qué partidos se refiere?

Principalmente al Partido Socialista. Creo que ha impuesto una forma de hacer política, sobre todo a nivel nacional, basada en la mentira, la impostura y la inconsistencia. Últimamente los españoles están hartos, hay una situación de hartazgo que creo que es irreversible. Eso significa que comienza a haber vientos de cambio absolutamente evidentes.

¿Cómo valora la oposición del Partido Popular?

Los partidos podemos cometer errores. No somos infalibles. Pero lo que no se puede hacer es vivir sistemáticamente del engaño. El Partido Popular no puede hacer una política reactiva sin más, por eso hemos hecho propuestas claras. Esas mismas propuestas se han hecho en política regional y desgraciadamente Javier Lambán no las ha atendido. Lo digo sin acritud porque tanto Javier Lambán como Ignacio Urquizu son amigos. Creo que en ambos casos son etapas políticas que están acabando. La política exige proximidad. Creo que también en Alcañiz hay aires de cambios. Se está haciendo muy buena oposición y se demuestra que hay alternativa.

¿Cree que Aragón Existe repetirá el éxito de Teruel Existe ?

Me gustaría hacer el balance necesario de lo que ha hecho Teruel Existe en tres años. Ha sido el monosabio de Pedro Sánchez para sus políticas generales. Teruel no ha ganado prácticamente nada con la existencia de Teruel Existe en el Congreso de los Diputados. Cuando aparece una organización política local quiero que no solamente diga que va a defender al territorio, sino que nos diga todo lo demás…, su postura sobre los grandes temas de Estado. Le pediría a Guitarte y a Teruel Existe que más allá de las legítimas reivindicaciones locales que le diga a todos los turolenses quiénes son.

¿Por qué se tiende cada vez más a la fragmentación política?

Los partidos nacionales tenemos que hacer autocrítica y un análisis. Lógicamente hay gente que piensa que hay un déficit de representación. A partir de ahí la división de la organización política en un territorio nunca ha favorecido el desarrollo de una región. Es verdad que todos los partidos políticos tenemos que hacer una reflexión sobre la representación territorial.

Nada se sabe del candidato del PP a la presidencia de Aragón...

Hay candidatos de sobra. En ese sentido el partido está fuerte. ¿Quién va a ser candidato? No lo sé. Creo sinceramente que no se ha tomado esa decisión. El presidente Feijóo en su momento tendrá que decidir a quién presenta. Te cuento una anécdota. En el Congreso me encuentro con Pilar Alegría y bromeamos al respecto. Nos decimos, «¿vas tú?, yo no quiero saber nada»… -ríe- A mí se me ocurren tres o cuatro opciones buenísimas empezando por el presidente del PP de Aragón. Creo que Jorge Azcón está haciendo un buen trabajo tomando iniciativas políticas y dando una imagen de representatividad. Además imponiéndose en muchas áreas de política nacional. También en su postura de alcalde de Zaragoza se está convirtiendo en un referente en el ámbito del municipalismo español.

Volviendo a lo local, ¿atraería Motorland más empresas con la históricamente reivindicada A-68 ?

Es verdad que Teruel tiene unas deficiencias crónicas en materia de infraestructuras y demografía. Motorland es un potencial de crecimiento que ha puesto a Alcañiz en el mapa del mundo. Hay que seguir buscando vías para poder diversificar su actividad. Territorios como Teruel, el Bajo Aragón…, hay que arraigarlos y desarrollarlos a través del desarrollo de las infraestructuras tecnológicas, viarias y ferroviarias y a través de empresas con una cuenta de resultados saneada, que tenga unos efectos económicos y sociales en el territorio.

La fiscalidad diferenciada es otra reivindicación que no se termina de materializar...

Es una opción más para garantizar el establecimiento de determinadas industrias o sectores económicos y comerciales en el territorio. Pero pienso que la Comunidad Autónoma debe dar ayudas directas. Su papel es seguir favoreciendo al territorio a través de los transportes internos, ayudas directas y sobre todo sociedades públicas que tengan la garantía de ser gestionadas por los mejores gestores y que generen beneficios económicos y sociales a todas las personas del territorio.

¿Cómo valora el Plan de las 130 medidas frente al Reto Demográfico?

Lo que hay que hacer es dotarlo. Estos programas están muy bien porque son generales y tienen objetivos pero necesitan materialidad presupuestaria. Otro aspecto importante es que cubra todos los Ministerios y las Administraciones Públicas. Llevamos tres años hablando de la España Vaciada y se va a acabar la legislatura con un programa sin dotación presupuestaria, con una memoria económica que no sabemos si se va a cumplir o no.

¿Qué opina del cambio del modelo energético en el que está inmerso Teruel y la llegada macropoyectos renovables?

Teruel ha sido una de las tierras más afectadas por el cambio del mix energético. Claro que hay que ir hacia modelos renovables, nunca negaré el cambio climático. Pero siendo eso cierto, no se puede operar un cambio abrupto y radical en un modelo de producción energética en provincias tan dependientes como el caso de Teruel porque estás abocando a todo un territorio a su defunción poblacional. A lo mejor a parte de la ‘excepción ibérica’ hay que hacer la ‘excepción’ de Teruel. Es una cuestión de planificación sin duda.

¿Qué oportunidades ve para Teruel en cuanto a sus recursos? Se están poniendo de moda las Film Commission...

El primer recurso de la tierra es la agricultura y la ganadería. La mejor manera de asentar es garantizando el sector primario. A veces nos ponemos a crear y a diversificar la economía sin pensar en lo que hay que conservar. Hay que garantizar que las ayudas de la PAC lleguen directamente a todos los agricultores de Teruel y los servicios necesarios para las familias como un buen colegio o un buen hospital. Y después todas las iniciativas que resulten rentables, por supuesto, como los escenarios de cine.

Hablando de cine, ¿cómo compagina lo de ser también actor, además de político y escritor?