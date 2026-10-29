Azero lanza el tema ‘Inolvidable’ antes de su fin de gira en Zaragoza el 7 de noviembre

Antes de terminar el año y su gira, Azero sorprende con un regalo para sus fans en forma de canción. Lleva por título 'Inolvidable' y se ha concebido como una declaración de principios, un homenaje a aquellos años dorados del rock nacional y una mirada nostálgica a los años de juventud. "Es una de esas canciones llamadas a grabarse a fuego y convertirse en un nuevo himno de los turolenses", dicen desde Alternativa Management, la oficina de contratación.

El nuevo adelanto de Azero se puede escuchar en todas las plataformas digitales (Spotify, YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Deezer,...). Está grabado y mezclado en Estudios Moera de Vila-Seca en Tarragona; con la producción de Xavi Moreno de La Fuga. La masterización la ha realizado Iker Piedrafita en El Sótano Estudio en la localidad navarra de Artica.

El 7 de noviembre, fin de gira en Zaragoza

Y antes de final de año llega también el final de la gira nacional de Azero y lo hace en Zaragoza. Será el 7 de noviembre en La Casa del Loco. La sala se abrirá a las 20.30 para vivir una auténtica noche "de auténtico punk rock nacional como las de antes". Y es que no estarán solos los de La Codoñera. Arrancarán Koakzión desde Borja, banda de punk rock con 4 discos a sus espaldas y muchos conciertos dentro y fuera de Aragón. "Música y letras directas a la yugular y un directo demoledor", avisan.

Portada de la canción 'Inolvidable', de Azero, un homenaje a los años dorados del rock y la juventud. / LC

Tras ellos, y sin dar tiempo ni a respirar, se subirán al escenario los Azero. Advierten de que este fin de gira será un concierto muy especial; un punto y seguido en el que sonarán canciones "de un disco lleno de temazos" y mucha fuerza en directo. Y, además, un homenaje a aquellas canciones que les hicieron enormemente populares para revivir la mejor época de Azero. "Los Azero se encuentran en su mejor momento y sus numerosos seguidores les siguen apoyando con fervor. 'Tras la madrugada' tan solo ha sido el primer paso de todo lo que está por venir", añaden.