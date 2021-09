Suso denuncia la «nula fiabilidad» del PSOE con las comarcas afectadas por el cierre de minas y de la Térmica

El portavoz del PP de Industria, Juan Carlos Gracia Suso, ha asegurado este viernes en las Cortes de Aragón que el Gobierno Central y el de Aragón «hace ya tiempo que perdieron su credibilidad tras tantas promesas incumplidas» en relación al cierre de las minas y la Central Térmica de Andorra.

Así se lo ha trasladado al responsable del ejecutivo en esta materia durante el pleno de control en el parlamento autonómico. Tirando de hemeroteca el diputado popular recordó que el primer compromiso gubernamental se produjo en enero de 2019 cuando la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunció en Andorra la firma de un convenio denominado de ‘Transición Justa’ para facilitar a las comarcas mineras el cambio de actividad económica mediante el mantenimiento y la creación de empleo y también para facilitar la fijación de población en zonas con cierre de instalaciones relacionadas con la producción de energía eléctrica a través de combustibles fósiles.

Posteriormente, siguió Gracia, se cerró la central de Andorra. «Señor consejero, cuando se redactó el Convenio de Transición Justa para Aragón en febrero de 2020 ustedes sabían que la Central Térmica iba a cerrar en junio de ese mismo año, ustedes sabían que la explotación minera de Ariño había cerrado en enero de 2019, ustedes sabían que la explotación minera de Estercuel había cerrado en diciembre de 2018, y ustedes sabían que la explotación minera de Foz Calanda había cerrado igualmente en enero de 2019. Señor Aliaga, ¿les queda alguna instalación minera más por cerrar en el Bajo Aragón Histórico? ¿Por qué el Gobierno de España no ha cumplido con el cronograma de elaboración del Convenio de Transición Justa para Aragón después del cierre masivo de explotaciones mineras?”.

La «falta de palabra de los Gobiernos de España y de Aragón con los turolenses se evidencia», ejemplificó de nuevo el diputado, con el incumplimiento del Marco Estratégico de Energía y Clima, con el olvido del Plan de Acción Urgente para comarcas del carbón y centrales en cierre 2019-2021 o con la omisión de la Estrategia de Transición Justa, “y el resultado de sus incumplimientos es que no se han mantenido las actividades en estas zonas, no han llegado las empresas prometidas, no han creado puestos de trabajo y no han fijado población en las zonas afectadas por explotaciones mineras. El Gobierno de España y el de Aragón no han cumplido ninguno de los objetivos que se habían fijado, y ambos gobiernos tienen un denominador común y es que son del Partido Socialista”.

Como conclusión a su intervención Gracia Suso advirtió al Ejecutivo del hartazgo que sufren los turolenses después de tanto incumplimiento, “en el Bajo Aragón Histórico ya les conocemos y estamos hartos de sus anuncios y sus soflamas, estamos hartos de esperar durante dos años la firma del Convenio de Transición Justa cuando se debería haber firmado hace un año, estamos hartos de esperar seis años para construir un hospital cuando se debería haber construido en tres y estamos hartos de esperar el desdoblamiento de la A-68”.