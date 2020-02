Suso promueve la renovación del PP de Alcañiz y deja la presidencia de la Junta Local

Juan Carlos Gracia Suso ha anunciado este martes por la noche a sus compañeros de partido que no aspira a la reelección como presidente de la Junta Local del PP de Alcañiz para promover la «renovación». Este cambio se enmarca dentro de la directriz de la formación a nivel estatal de renovar todas las juntas locales. En el caso de Alcañiz llega meses después de que el partido perdiera la alcaldía en las municipales de mayo y asumiera el papel de oposición después de ocho años en el gobierno.

La Junta Local de Alcañiz cuenta con las mismas caras desde el año 2012 por lo que Gracia Suso entiende que es necesario “renovar” y, en su caso, dedicarse a las otras funciones a nivel orgánico del partido a nivel provincial y autonómico. Actualmente es vicepresidente provincial y está en el comité de dirección autonómico como vicesecretario de Formación.

En la actual legislatura combina su labor de diputado autonómico con la de concejal, donde ya ha dejado paso a sus compañeros. Nacho Carbó es el portavoz del partido y el resto de ediles han asumido las comisiones con más peso.

En la reunión de este martes por la noche han estado presentes la veintena de miembros de la Junta Local y también ha acudido el presidente provincial, Joaquín Juste, como muestra de apoyo al proceso. Tanto el objetivo de Juste como de Gracia Suso es que haya “ unanimidad” en la elección del nuevo presidente y encontrar un nombre de consenso que no desgaste al partido con primarias. e consenso que no desgaste al partido con primarias. En este caso no marca la dirección nacional la fecha para la elección del nuevo presidente y desde Alcañiz se marcan los meses de junio o septiembre.

Juste también confirma que Gracia Suso dejará también en un periodo de tiempo sin confirmar el acta de concejal ya que “alguien que ha sido alcalde no tiene mucho sentido que sea solo concejal”.