El sector de la pesca y las actividades náuticas teme que la sequía del pantano de Mequinenza se alargue a los meses estivales y se vuelva a vivir otro verano como el anterior, en el que todas las rampas de acceso al embalse quedaron alejadas del agua y, por tanto, inhabilitadas. A estas alturas del año, y con el embalse al 52% de su capacidad, ya tan solo quedan accesibles la rampa del Camping Lake Caspe y la del Mas de la Punta, de todo el Mar de Aragón. No obstante, se prevé que si la sequía sigue al mismo ritmo, queden también inaccesibles.

Esta situación afecta a diversas empresas relacionadas con el turismo de pesca y las actividades náuticas de ocio y deporte. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Río Caspe Aventura, la cual ofrece la práctica de estas actividades desde el embarcadero de la localidad, en la urbanización El Dique. Sin embargo, ya ha tenido que trasladar sus materiales hasta el Mas de la Punta, ubicación que se encuentra río abajo y más cerca de la presa y por tanto con mayor caudal, para poder desarrollar su trabajo. Allí, el Ayuntamiento de Caspe le ha facilitado las instalaciones para que pueda desarrollar su actividad laboral.

Los pasados meses de verano y otoño, Eduardo Catalán, propietario de esta empresa de actividades náuticas, tuvo que trasladarse hasta Fayón y a la Estanca de Alcañiz para poder ofrecer su servicio una vez las rampas de acceso al Mar de Aragón quedaron secas. «Además, aunque el material como los kayaks o el paddle surf pueda salir al agua, no podemos dar el servicio si la barca no puede acceder al río, porque no habría manera de rescate en caso de que pasara algo», señala Catalán.

Todos estos desplazamientos le suponen un elevado coste. Por eso, Eduardo Catalán opina que ante las dificultades que la sequía supone para su negocio «se debería otorgar algún tipo de ayudas, como ocurre con otros sectores afectados, como la agricultura o la ganadería». «Nunca hay ayudas para nosotros, ni siquiera las plantean y alguna vez he preguntado si habría algún tipo de subvención por el transporte o el carburante que me supone trasladar mi lugar de trabajo, pero ni siquiera contestan desde la administración pública», señala indignado Catalán.

Pero este problema de las rampas también lo viven los pescadores. La Asociación Deportiva Caspe Bass se vio obligada a suspender diversas competiciones de pesca el pasado año e, incluso, en el Encuentro Caspe Bass que se realiza anualmente en octubre tuvieron que inventarse soluciones puntuales para lograr que las barcas accedieran por la grava, dada la situación. Este año, todavía no se han visto en la misma tesitura, pero temen que esto vuelva a pasar. «Si el embalse sigue bajando así quizá no podemos realizar ninguna competición de pesca en el Mar de Aragón en los próximos meses», lamentó Mikel de Diego, presidente de la Asociación Deportiva Caspe Bass. No obstante, el mismo explica que el descenso del nivel del pantano también influye para quienes pescan desde la orilla: «Se llena de lodo y es difícil acceder al borde del agua».

Asimismo, Mikel de Diego es también el propietario de la tienda de artículos de pesca Caspe Fishing Shop y reconoce que la sequía afecta a la afluencia de pescadores. «Además, en el extranjero, de donde viene casi todo este turismo, empieza a correrse la voz de que el pantano se ha quedado seco y cancelan sus reservas«, recuerda este empresario. De hecho, de Diego echa la vista atrás y explica que a partir del pasado mes de julio y hasta noviembre «no se podía botar ninguna embarcación al agua, lo cual impide este tipo de pesca y, por tanto, genera que el turismo de pesca de depredador embarcado busque otro lugar para realizar dicho deporte». Sin esa afluencia, tampoco hay demanda de artículos para este deporte en la zona, por lo que este empresario también teme que se vuelva a dar la pasada situación. Lo mismo ocurre con quienes ofrecen el servicio de guías para los pescadores por el pantano o quienes alquilan las barcas.

Mikel de Diego es el propietario de la tienda Caspe Fishing Shop./ P.S.

Menos reparaciones de embarcaciones

Y si este deporte pierde adeptos en la zona, las reparaciones de embarcaciones son cada vez inferiores. «Con una sequía como la del pasado año, tanto clientes nacionales como extranjeros dejan de venir a mi negocio porque usan menos los barcos«, indica Octavio Fontoba, propietario de la empresa de reparación y mantenimiento de embarcaciones en Caspe, Náutica Fontoba. Cada año suele hacer 300 mantenimientos, pero este invierno, momento en el que los pescadores aprovechan para ponerlo todo a punto, se hicieron menos de 100. Para este 2023 se espera también una disminución del 80% aproximadamente en esta faena. «Tal como vamos este año creo que será todavía peor que el pasado y que habrá aún menos afluencia de pescadores por la zona», prevé Fontoba. Por todo ello, el empresario asegura que ante esta situación van a «intentar aguantar y derivar el negocio hacia otro lado, para que sea rentable».

Por otro lado, desde el Camping Lake Caspe, José Manuel Ferrero, propietario de este establecimiento y presidente de la Asociación de Campings en Aragón, asegura que su rampa sigue siendo accesible ya que la han ido alargando a lo largo de los años. No obstante, Ferrero reconoce que la sequía afecta mucho más allá, «principalmente por el triste aspecto del pantano, porque yo vendo experiencias en playas fluviales y actividades náuticas, no solo el alojamiento para los pescadores». Este empresario considera que se debería aplicar alguna medida excepcional para que se mantenga una lámina mínima en el embalse superior a la que se está dejando.

El Camping Lake Caspe recibe cada año a multitud de visitantes, no solo por la pesca, sino también por otras actividades acuáticas./ P.S.

Ayudas al sector

A este respecto, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial, Arturo Aliaga, explicó este miércoles que se está preparando una serie de medidas para este sector. «Se han reunido el consejero de Medio Ambiente, Joaquín Olona, con el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, para determinar qué medidas de urgencia se pueden establecer para estas cuestiones«, indicó Aliaga durante la presentación de la nueva normativa de los campings este miércoles en Caspe, cuando se le planteó la pregunta al respecto. Asimismo, ratificó el «compromiso» que esta consejería y el Gobierno de Aragón tiene con la localidad: «No podemos perder ni un turista de pesca, ni de los campings. Pero todavía no hay capacidad en el gobierno para llenar los embalses».