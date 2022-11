El embalse de Mequinenza, el de mayor producción hidroeléctrica de Endesa, vive una situación crítica desde que se inauguró en 1966

El quinto embalse más grande de España, el pantano de Mequinenza, está viviendo una sequía sin precedentes, ya que es la primera vez que cuenta con un nivel tan bajo, 23% del total, desde que se inauguró la central hidroeléctrica en 1966. «Se está trabajando para que de ninguna manera se llegue al caudal ecológico mínimo, que son 80 metros cúbicos aguas abajo», señaló Ángel García, responsable de Centros de Control de Generación de Endesa. Actualmente cuenta con 350 hectómetros cúbicos de los 1550 hm3 que puede albergar. Dada esta situación inédita, hay mucha incertidumbre acerca de cuándo se volverá a abrir.

Es el embalse más grande de la cuenca del Ebro y el de mayor producción de Endesa en España. Desde la crecida en diciembre de 2021, se intentó embalsar la mayor parte de agua posible. Sin embargo, «en aquel momento nadie pensaba que 2022 sería tan seco», explicó García. Por ello, el responsable de dicho departamento de Endesa ratificó que «toda el agua que ha salido del embalse ha sido exclusivamente para usos prioritarios de riego y caudal ecológico. No ha salido ni un litro más para otro destino». De hecho, García insistió en que se ha estado midiendo «con precisión» el caudal que se tenía que desembalsar.

Ya se está dando una consecuencia de la bajada del nivel. La producción acumulada en lo que va de año está a un 33% por debajo de las cifras que se generaban en años anteriores. Pero, además, en las últimas semanas se ha agudizado. La potencia de la central es proporcional al salto y en estos días ya solo está produciendo una décima parte de lo que se conseguiría en un año corriente.

«Esto repercute en que no hay otra energía renovable que la pueda suplir, sino que se tendrá que sustituir con el aumento de la producción de las centrales de ciclo combinado que se complementan con gas. Evidentemente contribuye a que, si no hay otras energías más baratas que la puedan sustituir, que no es el caso, pues supone un aumento de la demanda de la energía que producen las centrales hidroeléctricas», reconoció el responsable de Centros de Control de Generación de Endesa.

García explicó que la situación es «bastante crítica» en toda la península. De hecho, él mismo aseguró que muchas de las centrales no pararán su producción por falta de salto, pero sí por necesidad de ahorrar agua.