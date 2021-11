El temporal deja las primeras nevadas y lluvias importantes

Finalmente la nieve ha aparecido, de forma tímida en la mayor parte de los casos, en el Maestrazgo y las Cuencas Mineras. La nevada ha comenzado a caer a primera hora de la mañana en las comarcas más occidentales del territorio. No obstante, la red principal de carreteras ha registrado varias incidencias. La circulación en la N-420 en el Puerto de Sant Just se ha visto condicionada por la nevada y ha provocado que un camión se cruzase en la calzada. Por su parte, la A-1403 entre Mezquita de Jarque y Aliaga se encuentra abierta solo para vehículos que lleven neumáticos de invierno o cadenas y cerrada al tránsito de camiones. Villarroya de los Pinares ha sido una de las localidades que más nieve ha registrado llegándose a alcanzar hasta 10 centímetros. No obstante, la nieve ha dado paso al agua.

Aliaga, en Cuencas Mineras, teñida de blanco./ Julia Escorihuela

En el resto del territorio, la protagonista ha sido la lluvia. Las precipitaciones más importantes se han registrado en el Matarraña, destacando pluviómetros como Beceite donde se han alcanzado los 68 litros por metro cuadrado -mm-. En Valjunquera se han recogido 54 mm y en la vecina comarca del Bajo Aragón-Caspe destacan los 41 mm de la Ciudad del Compromiso. En Alcañiz las precipitaciones han alcanzado los 30 mm, al igual que en otras localidades como Híjar.

Villarroya de los Pinares, cubierta por un manto blanco este martes./ Ayuntamiento de Villarroya

De cara a esta tarde se espera que la cota de nieve baje y no se descartan nuevas precipitaciones en Andorra-Sierra de Arcos y en las Cuencas Mineras. No obstante se espera una tregua y las precipitaciones irían desapareciendo. Sin embargo, durante la jornada del miércoles el panorama volverá a inestabilizarse con nuevas precipitaciones, en este caso con una cota de nieve que se situará en 700 metros de altitud. En esta ocasión la nevada podría ser generalizada en Maestrazgo, Cuencas Mineras, Andorra-Sierra de Arcos y extenderse a otras comarcas como el Matarraña y el Bajo Aragón. Aemet mantiene los avisos amarillos por nieve y lluvia.

Lluvia torrencial en la vecina Tortosa

En cuanto a la lluvia, hasta el momento, la peor parte se la ha llevado la vecina comarca del Baix Ebre, en Tarragona. La ciudad de Tortosa ha registrado más de 150 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado alguna inundación y problemas en las carreteras. Las mayores incidencias se han registrado en la C-12 -el Eje del Ebro- que ha tenido que ser cortada. De igual modo los bomberos han tenido que rescatar a varios conductores atrapados en pasos a desnivel tras quedar anegados por el agua.

Dispositivo de viabilidad invernal

Las provincias de Teruel y Castellón han puesto en común sus dispositivos de vialidad invernal durante una reunión que se ha celebrado este martes por videoconferencia. Como es tradicional, los distintos actores implicados en la seguridad vial se han reunido para coordinar sus actuaciones ante nevadas y situaciones meteorológicamente adversas en las redes provinciales de carreteras. El subdelegado en Teruel, José Ramón Morro, y la subdelegada en Castellón, Soledad Inmaculada Bachero, han realizado un llamamiento a la prudencia y de cara a los próximos días han pedido minimizar la presencia de turistas en las carreteras en las que se acumula la nieve por los riesgos que conlleva su presencia en las cunetas.

Coincidiendo con un episodio de nevadas, en la cita se ha destacado la actualización de los planes de Protección Civil en la provincia de Castellón para adaptarlos a las pautas nacionales. Además, se ha recordado que gran parte de los municipios turolenses han iniciado su propio acopio de sal con la colaboración de la Diputación Provincial de Teruel.

La seguridad vial en las carreteras durante la época de mayor adversidad climatológica es el objetivo principal del Plan de Vialidad Invernal. Este modo de trabajo pretende asegurar la normalidad en las carreteras y reducir al mínimo el número de tramos con restricciones al tráfico ante el riesgo de nevadas y heladas. También tiene como objetivo la atención a las personas ocupantes de vehículos cuando las circunstancias lo hagan necesario. Su puesta en marcha ha sido crucial en los dos últimos inviernos debido a las borrascas Gloria y Filomena. Gracias a la colaboración entre Aemet y el resto de integrantes en el dispositivo se pudo minimizar al máximo las afecciones. El dispositivo especial para esta temporada invernal comenzó el 1 de noviembre y se mantendrá activado hasta el próximo 30 de abril de 2022.

En la campaña de vialidad invernal turolense de este año se dispone de dos nuevas máquinas quitanieves en Calamocha, además de los medios usados en los despliegues anteriores:

-36 máquinas quitanieves (dos nuevas en Calamocha)

-1 máquina quitanieves dinámica

-27 silos de sal de 100 toneladas

-5 plantas de salmuera

-9 depósitos de salmuera

-16 estaciones meteorológicas

-7 sensores de humedad

-11 aspersores de salmuera

-6 paneles informativos

-105 cámaras de control de Fomento

-5 Cámaras de control de la DGT

Como dato significativo se puede destacar que el año pasado -con Filomena- se usaron 4.200 toneladas de sal y 660.000 litros de salmuera. El anterior se repartieron 1.645 toneladas de sal y 560.000 litros de salmuera.