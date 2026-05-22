La Tercera División de fútbol sala baja la persiana este fin de semana: El Zafán FS acaricia el ascenso

El Zafán FS afronta este fin de semana el último partido de una temporada que deja un sabor agridulce en La Puebla de Híjar. Los bajoaragoneses rozaron durante meses un ascenso que se escapó en la recta final, pero cerrarán el curso habiendo firmado una de las mejores campañas de su historia reciente y con la posibilidad todavía abierta de disputar la Copa del Rey la próxima temporada.

El conjunto del Bajo Martín llegaba a la pasada jornada con una oportunidad de oro en el Pabellón Pedro Sierra. El duelo directo frente al Coras Fútsal, líder de la categoría y ahora ya campeón, significaba una auténtica final. Ganar permitía a los turolenses colocarse en lo más alto de la clasificación y mantener vivo el sueño del ascenso hasta el último momento. No pudo ser.

El Zafán cayó por 3 a 6 en un encuentro donde compitió de tú a tú frente al primer clasificado y donde, por momentos, mereció más premio. Los de La Puebla de Híjar generaron ocasiones suficientes para cambiar el guión, pero la falta de acierto terminó castigando a un equipo que volvió a demostrar el nivel competitivo que le ha acompañado durante toda la temporada.

La derrota dejó al Coras como campeón matemático con cinco puntos de ventaja sobre un Zafán que ya tiene asegurada la segunda posición a falta de una jornada para el final del campeonato. Una clasificación que, lejos de empañar el curso, vuelve a colocar al conjunto bajoaragonés entre los equipos referencia de la Tercera aragonesa de fútbol sala.

Una temporada para consolidarse arriba

El curso del Zafán vuelve a confirmar el crecimiento sostenido del proyecto deportivo de La Puebla de Híjar. Los turolenses han peleado durante prácticamente toda la temporada por el liderato y el ascenso, compitiendo de tú a tú con los mejores equipos de la categoría. Solo pequeños detalles y algunos partidos ajustados terminaron alejando al conjunto poblano de una plaza de ascenso que durante varias jornadas llegó a parecer muy cercana.

Aun así, la temporada deja una sensación clara: el Zafán ya no es una sorpresa. El equipo se despedirá de la competición este fin de semana en el último encuentro liguero del curso, un partido que servirá también para reconocer el trabajo realizado durante estos meses y poner punto final a una campaña sobresaliente.

La Copa del Rey aparece en el horizonte

Además, la segunda posición abre una puerta ilusionante para el próximo curso. El Zafán mantiene opciones de clasificarse para la Copa del Rey de fútbol sala 2026/2027, un premio que ya logró alcanzar temporadas atrás y que supondría un nuevo paso adelante para la entidad.

No obstante, la situación todavía no está completamente definida. La Federación estudia posibles cambios de formato de cara a la próxima temporada y eso mantiene en el aire qué posiciones otorgarán finalmente el billete para la competición copera. La confirmación definitiva todavía deberá esperar.

Mientras tanto, los de La Puebla de Híjar se prepara para visitar al Borja FS y cerrar un año que, pese a quedarse sin ascenso, vuelve a consolidar al Zafán como uno de los proyectos deportivos más sólidos y competitivos del fútbol sala aragonés.

El resto de equipos bajoaragoneses

La penúltima jornada también dejó uno de los grandes atractivos del fin de semana con un derbi bajoaragonés entre el Alcañiz FS y el Caspe, un enfrentamiento de proximidad que sirvió además como fiesta de final de temporada sobre la pista alcañizana.

El duelo sirvió para romper la dinámica positiva del Alcañiz con un triunfo local por 6 a 5. El choque estuvo marcado por la igualdad y el constante intercambio de golpes sobre la pista.

Pese a ello, el Alcañiz FS afronta el cierre del campeonato desde una cómoda sexta posición con 49 puntos, a solo uno de la quinta plaza que ocupa Ainzón y todavía con opciones de seguir escalando posiciones en la clasificación. Por su parte, el Caspe se encuentra en la décima posición, a dos puntos de distancia del noveno de El Burgo FS.