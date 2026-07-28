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28 JUL 2026|

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Nuevo escrito contra la reforma de la calle Gumá de Caspe: Los comerciantes recogen más de 780 firmas para que se pare la obra

El colectivo entrega el documento al Ayuntamiento y será recibido este miércoles, mientras el PSOE lleva al pleno una moción para mantener el doble sentido de circulación

Los comerciantes caspolinos se unen en rechazo a la nueva ordenación del tráfico de la calle Gumá de Caspe / Jesús Burgos
Los comerciantes caspolinos se unen en rechazo a la nueva ordenación del tráfico de la calle Gumá de Caspe / Jesús Burgos

Jesús Burgos28 07 2026

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Caspe

ActualidadInfraestructuras

Los comerciantes de la calle Gumá de Caspe han dado un nuevo paso en su reivindicación para mantener el doble sentido de circulación en la vía. El colectivo ha registrado este martes en el Ayuntamiento un nuevo escrito acompañado de 785 firmas de apoyo - 407 recogidas en papel por los comercios del municipio y otras 378 a través de la plataforma Change.org - con el objetivo de pedir que se reconsidere el proyecto de reurbanización que prevé convertir la calle en una vía de sentido único de entrada.

Según trasladan en el documento, las firmas reflejan "la preocupación y el rechazo de una parte muy importante de vecinos y clientes" ante una decisión que consideran perjudicial para la accesibilidad al centro urbano y para la actividad económica de la zona. Además, recuerdan que, tras la reunión mantenida con el equipo de gobierno, el Ayuntamiento se comprometió a estudiar la viabilidad de mantener la doble circulación y a convocarles posteriormente para informarles de las conclusiones.

El Ayuntamiento cita al colectivo

Después del registro del escrito este pasado martes, el colectivo ha sido citado por el Ayuntamiento para mantener una reunión este miércoles a las 13.30 en el salón de plenos, donde esperan conocer la valoración municipal sobre la propuesta de mantener el doble sentido de circulación.

En el escrito presentado, los comerciantes lamentan que las obras continúen avanzando mientras desconocen si se ha analizado realmente la posibilidad de mantener el doble sentido. Asimismo, afirman que no se les ha facilitado una justificación técnica que explique por qué esa alternativa dejó de contemplarse ni conocen la existencia de informes sobre el posible impacto económico y comercial que la nueva ordenación del tráfico puede tener en los establecimientos del centro.

Piden transparencia y evaluación del impacto

El colectivo cuestiona además cómo evaluará el Ayuntamiento las consecuencias de la actuación una vez finalicen las obras. En este sentido, preguntan qué indicadores se utilizarán para determinar si la medida ha provocado una pérdida de clientes, una reducción de las ventas o el cierre de negocios, y si existe algún compromiso para revisar la decisión en caso de que los resultados sean negativos.

Por ello, reiteran su petición de que el consistorio reconsidere el proyecto, explique públicamente los criterios técnicos y económicos que han motivado la decisión y mantenga un "diálogo real" con vecinos y comerciantes antes de ejecutar una actuación que consideran "irreversible".

La reivindicación llegará además al pleno ordinario de este jueves. El grupo municipal socialista ha registrado una moción para instar al equipo de gobierno a modificar el proyecto de reforma de la calle Gumá con el fin de mantener el doble sentido de circulación, un asunto que figura en el orden del día de la sesión.

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