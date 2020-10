El territorio suma 21 nuevos contagios y Aguaviva inicia restricciones

El territorio ha sumado 21 casos nuevos de covid según las notificaciones de Salud Pública. Se reparten entre las zonas básicas de salud de Alcañiz (7), Híjar (4), Mas de las Matas (4), Alcorisa (2), Maella (2) y Mequinenza -donde pertenece Fayón- (2). Ante el avance del covid en la zona del Mas, ayuntamientos como el de Aguaviva han puesto en marcha restricciones que entraron en vigor este jueves y se alargarán diez días.

Desde el centro de salud se solicita precaución y evitar en la medida de lo posible las reuniones. En Aguaviva se cierran los parques, el gimnasio y el centro joven y no se permiten las visitas a la residencia. No habrá competiciones deportivas organizadas por el ayuntamiento en espacios cerrados ni las que se organicen desde otras entidades en espacios municipales. Entre otras cosas, se reducen los puestos del mercadillo y se solicita a la ciudadanía que escalone sus visitas al cementerio por el próximo Día de Todos los Santos. Se recomienda evitar las reuniones con grupos de personas no convivientes.

40 casos en tres días en el territorio

Las zonas básicas de salud del Bajo Aragón Histórico han sumado 40 nuevos casos entre el lunes y el miércoles, según los datos notificados por Salud Pública. Aunque martes y miércoles ha arrojado un caso y cuatro respectivamente, la zona de salud de Mas de las Matas notificó el lunes 8 positivos.



Entre el lunes y el miércoles notificaron casos las zonas de salud del Mas (13), Alcañiz (12), Híjar (5), Alcorisa (3), Mequinenza -donde pertenece Fayón- (3), Maella (2), Caspe (1) y Andorra (1).

Hay 17 personas en el Hospital de Alcañiz con covid-19, número que el lunes se situó en 20 y el martes en 21. Respecto a Aragón, Salud Pública notificó el miércoles 580 casos. De estos, 63 en Teruel, 160 en Huesca y 357 en Zaragoza.

Por otro lado, la actividad en la Comarca del Matarraña continúa después de que el pasado sábado se detectaran dos casos positivos por covid-19.