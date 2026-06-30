Teruel se convierte en la segunda provincia con mayor número de autoconsumos colectivos conectados a la red de Endesa

4.284 vecinos de los municipios del entorno de Andorra son los que ya se están beneficiando de los diferentes autoconsumos colectivos que Endesa ha puesto en marcha como parte de las inversiones del Nudo de Transición Justa. La eléctrica ha puesto en marcha 65 instalaciones, de las cuales 60 han sido cedidas a los Ayuntamientos, bajo una inversión de más de 5,5 millones de euros.

Con este crecimiento, Teruel se convierte, tras Barcelona, en la segunda provincia con mayor número de autoconsumos colectivos conectados a la red de Endesa, superando incluso a Sevilla y duplicando a Zaragoza. En el Bajo Aragón Histórico son 13 los pueblos que han apostado por estos autoconsumos colectivos, según especifican fuentes de la empresa. Concretamente: Alacón (con 94 vecinos beneficiados), Calanda (988), Ariño (92), Vinaceite (138), Alloza (289), Oliete (230), Utrillas (898), Montalbán (412), Alcorisa (835) y Escucha (250). A ellos, además, habría que sumar 54 más, entre varias empresas y trabajadores vecinos del entorno en Andorra, Albalate y La Puebla de Híjar.

Con el avance registrado en el último ejercicio, el autoconsumo colectivo ya representa más de la tercera parte de todos los suministros de autoconsumo conectados a la red de Endesa, frente al 11% de hace un año.

Más de 8.000 suministros en toda Aragón

A nivel regional, los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de distribución de Endesa ya han rebasado los 8.000 tras registrar un crecimiento de más del 400% en el último año, alcanzando un nuevo récord que evidencia el avance de la transición energética, explican fuentes de Endesa.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha experimentado un crecimiento exponencial de las conexiones de autoconsumo colectivo conectadas a su red en los últimos años. Se ha pasado de la cifra testimonial de 6 suministros conectados a cierre de 2021 a más de 8.000 en la actualidad.

Respecto a los 12 meses anteriores, Huesca ha crecido un 229%, superando los 1.300 suministros, Zaragoza crece un 139%, hasta más de 2.300 y Teruel aumenta en un 2.308%, hasta casi los 4.500.

El hito de los autoconsumos colectivos se enmarca en el crecimiento sostenido del autoconsumo total conectado a la red de distribución de Endesa en el territorio nacional, con un avance del 21% en el último año.

E-distribución ya ha activado más de 438.500 suministros de autoconsumo, de los que cerca de 393.500 son individuales y los 45.000 restantes colectivos, con una potencia total de 4,74GW. De los más 77.000 nuevos autoconsumos contabilizados en los últimos doce meses, el 30% son colectivos.