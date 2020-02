Teruel Existe, a la espera de la Junta Electoral para devolver las donaciones de la campaña

Teruel Existe sigue a la espera de la Junta Electoral Central para empezar a devolver las donaciones particulares con las que financió su campaña a las elecciones generales del 10 de noviembre, en las que obtuvo un diputado y dos senadores. La agrupación de electores recaudó más de 15.000 euros, dinero que, más de tres meses después de los comicios, no ha podido devolver a sus simpatizantes. La agrupación se comprometió a reembolsar estas cantidades si obtenía representación. El problema, apuntó ayer Manuel Gimeno, portavoz de Teruel Existe, es que la Junta Electoral Central aún no les ha ingresado el dinero que les corresponde por su presencia en el Congreso y el Senado.

Esta tardanza ha provocado ya alguna queja a nivel particular, con críticas por la falta de información al respecto. Desde la agrupación de electores, no obstante, se asegura que las cuantías se reembolsarán «de inmediato» en cuanto reciban el dinero de la Junta Electoral, algo que podría suceder durante el próximo mes.

Desde la agrupación de electores se trabaja ahora para recopilar todos los datos que exige este órgano, ya que, aparte del nombre, apellido y DNI de cada donante se reclama el NIF y el domicilio, señas que no eran necesarias en el momento de realizar las aportaciones. Entre las donaciones, apuntó el portavoz, hay «de todo», desde gente que aportó diez euros hasta simpatizantes que dieron más de cien.

Gimeno insistió en que la agrupación, que inició el proceso en octubre a través de su web, quiere resolver «cuanto antes” este asunto y aseguró que, en estos momentos, sus cuentas están «a cero», de ahí que no se pueda iniciar el reembolso. Recalcó, en este sentido, que los controles de la Junta Electoral Central son muy exhaustivos y que si no se actúa con rigurosidad «hay sanciones». «Es una cuenta que no se puede tocar», resaltó. El hecho de que Teruel Existe sea una agrupación de electores y no un partido al uso también ha influido en los plazos, ya que, según explicó Gimeno, a las formaciones políticas se les suelen adelantar estas cantidades.