Tomás Guitarte, diputado de la Agrupación de electores Teruel Existe intervino este jueves en el congreso, en un pleno al que asistieron solo 43 diputados por la Alerta Sanitaria del coronavirus.

En él apoyó la convalidación del Real Decreto 5/2020 sobre Medidas Urgentes Agricultura y Alimentación y lo hizo alegando que, a pesar de las limitaciones con las que cuenta dicho decreto, supone, no obstante, “un avance con respecto a la situación precedente y facilita la viabilidad de las empresas agrarias”. Así mismo recalcó que es necesario y urgente acometer una reforma en profundidad de la Ley 12/2013, que el ejecutivo prevé para más adelante, y que en estos momentos todos valoramos que este sector cumple una función social fundamental para el país. No obstante, Guitarte señaló puntos que el RD 5/2020 debería desarrollar más ampliamente, como son medidas que garanticen el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria que estén destinadas a favorecer el fortalecimiento del mismo y que hagan efectiva la transparencia sobre las prácticas comerciales de la cadena alimentaria.

El diputado de Teruel Existe también apuntó que este real decreto podría anticipar una de las medidas que se recogerán en la reforma de la Ley 2012/2013 como es el establecimiento de un código claro con categorías que permitan informar al consumidor sobre el origen de los productos y sus condiciones de producción, clasificándolos así en productos nacionales; productos europeos que cumplen con la normativa europea; productos no europeos, pero que cumplen con la normativa Europea; y, finalmente, productos no controlados, pero que están en el mercado. Así como diferenciar los productos atendiendo al sistema de producción, a la distancia y al transporte de los mismos, fomentando el consumo de productos de proximidad. “En definitiva, medidas urgentes en cuanto a transparencia e información”, zanjaba Guitarte, que proponía crear un etiquetado de colores que, de forma gráfica y sencilla, “identifiquen el origen y la calidad del producto”. Guitarte también aprovechó para plantear un sistema de “bolsa de horas” para los trabajadores agrarios en el que se acumulen las horas de más trabajadas durante una jornada para compensarlas luego con los días que no se trabaje o dar constancia de ellas al final de la campaña para que así puedan ser cotizadas.

El diputado reseñó que desde la Agrupación Teruel Existe, consideran “urgente” para el sector, la transposición de la normativa europea vigente al ordenamiento español en lo que se refiere a la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario. Una transposición que deberá realizarse antes de agotar el plazo máximo para ello, que concluye el 1 de noviembre de 2021.

Terminó su intervención en el Congreso poniendo énfasis en que una de la grandes injusticias que tiene ahora el sector de la agricultura es el reparto de la PAC, con un baremo que crea grandes desigualdades, destacando que “hay otros aspectos estructurales en muchos territorios de mayor trascendencia, como la injusta diferencia de aplicación de la PAC, como ejemplo en Teruel los agricultores tienen la mitad de ayudas que sus territorios colindantes de otras provincias”