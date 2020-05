Teruel Existe apoya el estado de alarma y pide «claridad» en las ruedas de prensa

Porque el Comité Científico la apoya y porque, votar en contra «supondría un riesgo sanitario evidente». Así ha justificado este miércoles el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, su voto favorable a prorrogar el estado de alarma. También subrayó que no prorrogarla llevaría a un «relajamiento» de la sociedad para el que no «estamos preparados».

Durante su intervención, ha recordado que el 40% de los sanitarios se han infectado estas dos últimas semanas. «Sigue siendo el primer cuarto de hora del partido», ha señalado. Ha entendido que el Gobierno se haya equivocado pero les ha incidido en que hay que a corregir los errores.

Guitarte ha trasladado al Gobierno cuestiones que la ciudadanía ha hecho llegar a Teruel Existe. Entre otras, ha lamentado que en las ruedas de prensa «falte claridad» y ha trasladado el malestar del sector veterinario porque no se ha contado con él en la lucha contra la pandemia. Ha pedido que no se usen los Decretos del Covid para cuestiones que no tienen que ver con la enfermedad. También ha reclamado el uso generalizado de mascarillas.

Por otra parte, Guitarte ha incidido en la falta de UCIs en Teruel. Le ha resultado curioso que uno de los criterios para pasar de fase seria que en Teruel hubiese a disposición de los turolenses 20 camas UCI para casos de coronavirus. Sin embargo, sólo existen seis en total ubicadas en la capital. «Los propios ratios del Gobierno evidencian la falta de medios sanitarios en provincias como la nuestra», ha dicho.

Guitarte terminó su intervención recordando que en Teruel se ha iniciado un pacto de recuperación por la provincia en el que toda la sociedad va a realizar sus aportaciones.