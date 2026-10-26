DGA convoca una línea de ayudas para las explotaciones agrarias afectadas por los incendios de este verano

El Gobierno de Aragón ha abierto una línea de ayudas para las explotaciones agrarias afectadas por los incendios de junio, julio y agosto en 38 municipios de Aragón. El importe total de las subvenciones asciende a 550.000 euros y en la provincia de Teruel podrán beneficiarse Castellote, Ejulve, Molinos, La Cerollera, Monroyo y Peñarroya de Tastavins. El incendio de Ejulve arrasó 3.000 hectáreas y el de Peñarroya 340 hectáreas.

Las subvenciones están dirigidas a explotaciones ganaderas que cumplan los requisitos y tengan superficies de pastoreo afectadas dentro de los perímetros de los incendios, no a todas las explotaciones de estos municipios. Del total de las localidades que pueden acogerse a las ayudas, 21 pertenecen a la provincia de Huesca, 11 a Zaragoza y 6 a Teruel.

Las ayudas están destinadas a explotaciones de producción y reproducción de ganado ovino, caprino, bovino y equino, en las condiciones recogidas en la orden. Quedan excluidas las explotaciones intensivas, los cebaderos y las explotaciones de autoconsumo.

Cálculo de las ayudas

La cuantía correspondiente a cada explotación se determinará teniendo en cuenta el número de unidades de ganado mayor (UGM), la proporción de superficie de pastoreo afectada por los incendios y el periodo de compensación establecido para cada zona. El cálculo contempla una cantidad de 3 euros por unidad de ganado mayor y día, ajustada según el grado de afección de los pastos de cada explotación.

Plazo y presentación de solicitudes

El plazo para presentar las solicitudes será de diez días hábiles desde este martes, 27 de octubre, tras la publicación este lunes de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). La tramitación se realizará exclusivamente de forma electrónica, a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, en aragon.es/tramites, mediante el procedimiento número 11915.