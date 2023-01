Teruel Existe denuncia en los juzgados la evaluación ambiental del Ministerio al clúster de renovables en el Maestrazgo

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha presentado denuncia por posible delito ambiental por la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Clúster del Maestrazgo por parte de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. La denuncia se ha presentado tanto en la la sala de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado, como en la Fiscalía y en el Juzgado de Primera Instancia en Teruel. Es la tercera denuncia contra proyectos de centrales eólicas que presenta Teruel Existe, tal y como han explicado en rueda de prensa este lunes Manolo Gimeno y Mariano Tomás, acompañados en esta ocasión por María Villar, vecina de la localidad de Fortanete, afectada por este proyecto. Han explicado que, tras presentar alegaciones y ponerse en contacto con diferentes administraciones sin recibir otra respuesta que la DIA favorable, “no nos dejan otra vía que presentar esta denuncia y, si después sale la autorización administrativa se presentará recurso contencioso administrativo”.

Manolo Gimeno ha relatado cómo han trasladado «directamente» a varios responsables del Gobierno lo que supone la instalación de grandes centrales de renovables en la España vaciada, a la que “condenan a convertirse en territorios de sacrificio para transportar después la energía, y con ella el desarrollo, a zonas más pobladas, sin apenas beneficio para el territorio, sin creación de empleo, en un acto de extracción colonialista como los de otros siglos y, además, generando preocupantes enfrentamientos entre la población”, ha denunciado. Concretamente, según ha relatado Gimeno, pudieron conversar personalmente con la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, a la que invitaron a visitar el Maestrazgo turolense y quien les aseguró “que no se iba a permitir que se destrozara este territorio”.

María Villar ha transmitido el pesar de muchos vecinos de la comarca por la «grave afección que generará la conversión del monte en suelo industrial». “Pienso que se tenía que haber informado a todos los vecinos, explicar de verdad lo que iba a ser el proyecto, dónde se iban a ubicar los molinos, el volumen de hormigón, de pistas y de talas de pinos, y que fuesen los ayuntamientos en conjunto los que decidiesen. Esto ha servido para enfrentar a los vecinos y se ha perdido la relación cercana en muchos casos”, ha lamentado. Ha expresado su esperanza de que pueda detenerse el proyecto y ha agradecido el trabajo y apoyo de Teruel Existe.

Graves afecciones e irregularidades en el expediente

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental formuló la declaración de impacto ambiental favorable para los «Parques eólicos Cabecero, Concejo, Cid, Estrella y Vacada”, que incluye 20 parques eólicos, su infraestructura de evacuación hasta Morella (Castellón) y el acondicionamiento de accesos para transportes especiales, y para las dos Plantas fotovoltaicas Masía I y Masía II con otra línea eléctrica de evacuación. Teruel Existe acude a Fiscalía porque ha detectado irregularidades que podrían ser constitutivas de delito ambiental.

En primer lugar, han destacado que el Clúster del Maestrazgo «debería haberse tramitado como un único Plan y, en consecuencia, someterse a Evaluación ambiental estratégica». Han explicado que los 20 parques eólicos abarcan 125 aerogeneradores, de los cuales 84 se sitúan en espacio Red Natura 2000 y 91 de ellos en Zona de Sensibilidad Ambiental Máxima (según la propia Zonificación ambiental del Ministerio). Diez kilómetros de línea alta tensión y dos kilómetros de pistas de acceso están dentro de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS), además los molinos quedarán rodeados por cuatro ZEPAS. Hay Áreas con Planes de Recuperación del Quebrantahuesos y del Águila azor perdicera colindantes con 5 de los parques eólicos y se invade un Área incluida en una Zona de Recuperación de la Alondra ricotí; las tres especies están catalogadas “en Peligro de Extinción”. En cuanto al estudio paisajístico, 10 de los 20 proyectos pretenden ubicarse en zonas de calidad máxima y 5 en zonas de fragilidad máxima, valores que indican que éste es “uno de los sitios menos adecuados de Aragón para poner parques eólicos”. Mariano Tomás ha enfatizado que la deforestación es equivalente a 1.200 campos de fútbol, que se suman a la de las 2 plantas fotovoltaicas, equivalente a 133 campos de fútbol y a 327 km de pistas de 6 metros de ancho y 173 km de líneas eléctricas. “Si en cualquier proyecto son unas dimensiones brutales, aquí el daño ambiental es terrible”.

Añaden que todos los parques eólicos se ubican dentro del Parque Cultural y Geoparque de la UNESCO en el Maestrazgo. Las dos plantas fotovoltaicas y trece de los 20 parques eólicos afectan directamente a Lugares de Interés Geológico y existe afección a cuatro Lugares de Interés Geológico, especialmente preocupante es la instalación de las plantas fotovoltaicas dentro del polje de Mosqueruela. Tampoco se ha tenido en cuenta que en algunos municipios se declaró bien de interés cultural las construcciones en piedra seca, ni hay estudio arqueológico, ni se considera el peligro por incendios en la zona,… Y para Teruel Existe, “es el colmo que el Ministerio acepte sin más que el promotor asegure que no supone una percepción negativa que pueda impactar sobre la afluencia de visitantes en el Maestrazgo”, cuando todos los estudios turísticos «dicen lo contrario». «Por lo que esto no se lo cree nadie y precisamente esta Comarca tiene en el turismo el más importante motor de desarrollo socioeconómico”, han denunciado. Concluyen que el MITECO “prácticamente copia en todo la propuesta del INAGA”, el instituto Aragonés de gestión ambiental.

En cuanto a las irregularidades detectadas en el aspecto administrativo, exponen que se modificó el expediente y se introdujo nueva documentación «sin que nunca hayan sido expuestas a información pública, ni las modificaciones ni los nuevos añadidos». Explican que durante la evaluación ambiental se le permitió al promotor que presentase 36 nuevas posiciones de aerogeneradores, alguna alejada más de 4 km de su posición inicial. La administración también admite los cambios sustanciales que introduce el promotor en cuanto a la línea de alta tensión y cambios en la potencia de cada aerogenerador.

Denuncian que la línea de evacuación (SET Iglesuela – SET Morella 400 kv) tiene las características de línea de transporte, y que el estudio de impacto presentado contenía un estudio de alternativas «incompleto y limitado» a uno de los tramos (faltan alternativas para 9,7 km de los 28 kms de la línea). «Ni la administración ni el promotor han contestado a las alegaciones que se presentaron durante la exposición a información pública», insisten.

La administración ha tolerado que se haya iniciado la información pública «sin estudio arqueológico ni estudio de sinergias», y tampoco se valora la afección del impacto de las pistas de acceso, ni como con los aerogeneradores se dificulta la labor de extinción de incendios.

Las causas de «la huida hacia adelante del Ministerio»

Para Teruel Existe, las causas de que el Gobierno de España acelere en la implantación de renovables están ligadas a la presión de las grandes empresas, con mucha documentación presentada que se acumula en la administración. “Pero las prisas son malas compañeras y salen adelante proyectos con deficiencias y posibles delitos ambientales”, ha denunciado, advirtiendo de la “burbuja de renovables que se está formando”.

Manolo Gimeno ha explicado que en España existen 80.0000 megavatios de potencia renovables esperando la DIA, “lo que es una barbaridad si nos atenemos a los datos de consumo que, por ejemplo, el pasado domingo 22 enero fueron de 34.054 MW en picos máximos de demanda”. Ha trasladado que el país tiene capacidad para producir 1180.000 MW y se está hablando de llegar a 300.000 MW de capacidad de producción. En el caso de la provincia de Teruel, ha añadido, los 53.000 hogares existentes pueden consumir unos 75 megavatios frente a los 80.000 de capacidad de producción prevista, “más de cien veces lo que necesitamos”.

El Real Decreto que se vota en el Congreso tiene trampa

Gimeno ha alertado sobre la “trampa” que supone la votación este martes en el Congreso” del Real Decreto-ley 20/2022 con un proceso express de renovables que consideran “inaceptable”, y la “única vía que dejan ante la grave regresión medioambiental y de desarrollo del medio rural son los juzgados”.

Mariano Tomás ha concluido transmitiendo un mensaje de esperanza, en cuanto que “en toda España se han parado muchas centrales eólicas porque previamente ha habido denuncias”. Ha recordado la denuncia que presentaron en junio del año pasado por los proyectos de Las Cuencas y Las Cerradas en la comarca de las Cuencas Mineras, a los que recientemente se ha denegado la autorización administrativa. Ha transmitido que es necesario “presentar denuncias y alegaciones, ir desde muchos frentes contra esta invasión, porque no siempre se consiguen cosas luchando, pero si no se lucha, seguro que no se consiguen”.